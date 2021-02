Viele Spaziergänger in Holthausen freuten sich zu früh. Vor dem Eingang der Klinik in Holthausen (VAMED-Klinik Hattingen) sahen sie ein Hinweisschild zum Impfzentrum. Dieses Hinweisschild ist aber ausschließlich für Klinikmitarbeiterinnen und -mitarbeiter gedacht und nicht für weitere Bürger.



Der Frust ist nachvollziehbar. Seit Wochen gelingt es vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der ersten Impfgruppe (Generation 80plus) nicht, beim Impfzentrum in Ennepetal einen Termin zu erhalten. "Jeden Tag rufe ich an, um immer wieder die gleiche Auskunft zu erhalten, es gäbe keine freien Termine", sagte uns Gisela L. ( 84 Jahre alt) aus Welper.

Somit war der Funke Hoffnung schnell wieder erloschen, denn das beim Spaziergang gesehene Hinweisschild vor der Klinik in Holthausen zu einem Impfzentrum entpuppte sich als Wegweiser nur für die klinikeigenen Bediensteten, die auch am Sonntag in der Holthauser Klinik geimpft wurden.