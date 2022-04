Zu einem Kreuzweg für Kinder und Familien lädt die Pfarrei St. Peter und Paul Hattingen an Karfreitag, 15. April, 11 Uhr, in die Pfarrkirche St. Peter und Paul an der Bahnhofstraße ein.

In kindgerechter Sprache und zeitlich auf die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden die Stationen des Leidenswegs Jesu anhand eines Bilder-Kreuzwegs besprochen. Fragen stellen ist ausdrücklich erwünscht.