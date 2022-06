Sommer, Sonne, Ferienspaß. Rund 300 Kinder konnten am vergangenen Samstag einiges in der Innenstadt erleben. Die große Stadt-Rallye der Abteilung Jugendförderung, Jugendkultur hat mit mehr als 20 Ständen den Hattinger Ferienspaß gebührend eingeleitet.

Ob Murmeltauchen, Nagelbalken, Zauberspaß oder Seifenkisten-Rallye: Bunt und abwechslungsreich war das große Event mit vielen Informations-Ständen und Mitmachaktionen für Groß und Klein. „Wir freuen uns, dass so viele Familien unser Angebot wahrgenommen haben. Nach der langen Corona-Pause konnten wir jetzt auch endlich wieder so eine große Veranstaltung organisieren. Passend zu unserem 50-jährigen Jubiläum“, sagt Cordula Buchgeister, Leiterin der Abteilung Jugendförderung, Jugendkultur.

Unterstützt wurde das Team des Ferienspaßes auch durch das „Hattinger Bündnis für Familie“. Bürgermeister Dirk Glaser freut sich über den großen Anklang und die Unterstützung der Bündnispartner. „Es ist wichtig in diesen schwierigen Zeiten trotzdem nicht das Positive aus den Augen zu verlieren. Deswegen haben wir als Stadtverwaltung wieder vieles auf die Beine gestellt, die Stadt-Rallye ist ein tolles Beispiel dafür, Menschen zu erreichen.“

Ein weiterer Höhepunkt war der Kinderflohmarkt im Krämersdorf mit mehr als 30 Ständen. Doch nicht nur zum Start der Sommerferien warten jede Menge Highlights auf Hattinger Familien. „Am Samstag, 6. August steigt unsere große Abschlussfeier am Haus der Jugend von 17 bis 23 Uhr mit Foodtruck, Live-Musik, Fotos und Erinnerungen aus 50 Jahren Ferienspaß und vielen Spielen aus alten Ferienspaßtagen“, so Cordula Buchgeister.

Wer bis dahin die Zeit überbrücken möchte, kann noch in das Ferienspaß-Programm hineinschauen. Es gibt noch freie Plätze für verschiedene Projekte: Abenteuerzelten mit den Pfadfindern, Bachpiraten, Comicworkshop, Drachenbau, Mädchenfußball oder eine Tanzwoche mit Glücksunterricht. Es steht vieles an im Hattinger Ferienspaß.

Die Online-Tickets können noch während der gesamten Ferien online unter www.ferienspass.hattingen.de gebucht werden. Solange der Vorrat reicht. Dort finden Eltern, Kinder und Jugendliche auch weitere Informationen zum kompletten Programm. Fragen können an Franka Rath unter Tel. 02324/2043851 gestellt werden.