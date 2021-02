Mit Bernd G., einem ehemaligen Strafgefangenen, geht es weiter in der Reihe "... läuft doch?! Gespräche auf der Roten Kirchenbank" der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul Hattingen. In diesem digitalen Format, das in der Pandemie entwickelt wurde, erzählt der Hattinger von sich, seinem eigentlich behüteten Elternhaus, der Versuchung und wieso er hinter Gittern endete.

Dabei gibt es mehr Parallelen des Lebens im Gefängnis mit dem Leben draußen, als man vermuten könnte. Wie für Bernd G. aus Ausweglosigkeit ein Weg in die Normalität werden konnte, berichtet er im Gespräch mit Pastor Norbert Nikolai. Zu finden ist das Video auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei unter: https://youtu.be/CF-kKj5VMpg

Zu Gast auf der "Roten Bank"

Es ist der dritte Teil der recht neuen Reihe. Als Erster hatte der Hattinger TV-Koch SemiHassine auf der besonderen Sitzgelegenheit Platz genommen und lebendig von seiner Arbeit erzählt. Ihm folgte die Physiotherapeutin Anna Roth.

Das fünfköpfige Team derPfarrei aus Haupt- und Ehrenamtlichen geht mit der "Roten Kirchenbank" auf Wanderschaft durch Hattingen. Und die Menschen, mit denen das Team ins Gespräch kommt, erzählen über Berufliches und Privates, Gott und die Welt.

Das digitale Format versucht, wie es Pastor Norbert Nikolai zum Start im Oktoberformulierte, „das Leben in der Stadt und in der Welt mit dem christlichen Glauben in kurzweiliger Weise in Verbindung zu bringen“. Denn allzu oft meine Kirche, „alle Antworten schon zu kennen“.

Die Video-Clips sollen eine Einladung an alle sein, „wieder mit offenemHerzen durch die Welt zu gehen“, ergänzt Pastoralreferent Udo H. Kriwett.

Zur Pfarrei

Die katholische Pfarrei St. Peter und Paul Hattingen entstand 2007. Sie besteht aus den Gemeinden St. Peter und Paul Hattingen-Mitte, Heilig Geist Winz-Baak, Maria Empfängnis Bredenscheid, St. Joseph Welper, St. Johann Baptist Blankenstein, St. Mauritius Niederwenigern, St. Engelbert Niederbonsfeld mit insgesamt sieben Kirchen und der Klosterkapelle Bredenscheid.

Die Pfarrei St. Peter und Paul ist die flächenmäßig siebtgrößte Pfarrei des Bistums Essen. Im Gebiet der Pfarrei leben nach den aktuellsten verfügbaren Zahlen rund 16 200 römisch-katholische Gemeindemitglieder (Jahreserhebung des Bistums von Juni 2020, Stand: 2019). Pfarreileiter ist seit 2019 Pfarrer Andreas Lamm.