In acht Tagen 3000 Kilometer quer durch Deutschland - das ist "The Deutschland Rally", die am 3. Oktober in Hannoversch Münden gestartet ist und am Sonntag, 11. Oktober, in Hattingen an der Henrichtshütte endet.



Die Teilnehmer der Rallye, die vom "SAC - Superlative Adventure Club" ausgerichtet wird und bei der verschiedene Fahrzeugklassen vom Oldtimer bis zum Elektrofahrzeug mitfahren, haben alle für ein jeweils frei gewähltes Charity-Projekt Spenden gesammelt. Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen sie nicht nur morgen ans Ziel kommen, sondern im Laufe der Rallye-Woche auch verschiedene Aufgaben absolvieren.

Eine dieser Aufgaben ist es, mit einem Foto von ihrem Fahrzeug in einem Beitrag in der lokalen Presse erwähnt zu werden - was dem Team "The Green Banana" mit Susann Hoffmann und Pascal Rehage hiermit gelungen wäre! Die Beiden absolvieren die 3000 Kilometer lange Rallye in einem alten Roadster (Mazda MX-5 der zweiten Generation), der extra dafür neu lackiert wurde. Wann immer es das Wetter zulässt, wird offen gefahren.

Das Team spendet übrigens für das Projekt "10.000 Bäume für den Harz". In der Heimat der Fahrerin herrscht ein großes Baumsterben, unter anderem durch massiven Borkenkäferbefall.