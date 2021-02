Am 14. Februar ist Valentinstag. Aber in Corona-Zeiten kann man auch den Tag der Liebenden nicht so begehen, wie man es möchte. Restaurants haben geschlossen, Hotelzimmer kann man nicht buchen und auch das Schmuckgeschäft kann seine Türen wegen des Lockdowns nicht öffnen. Eine wirklich besondere Aktion für seinen Schatz kann man am diesjährigen Valentinstag nicht organisieren. Oder doch?

Liebeserklärungen bis 11. Februar einsenden



Der Stadtspiegel hat ein Herz für Verliebte! Sie möchten Ihrem oder Ihrer Liebsten in unserer Ausgabe am Samstag, 13. Februar, eine Liebeserklärung machen? Dann schicken Sie Ihre persönliche Botschaft, gerne auch mit einem Foto, per E-Mail an redaktion@stadtspiegel-hattingen.de. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 11. Februar, 10 Uhr.