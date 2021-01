Alle 10-15 Minuten ein Bild mit exakt gleicher Perspektive. Eine Katze taucht aus dem Dunkel auf und verschwindet genauso schnell wieder - fast "spurlos", aber nicht ganz. Denn was sich sonst verändert, ist die Schneehöhe: rapide zunehmend in der Nacht, am Tag dann (bei 1°) langsam wieder sinkend.

Übrigens: Während der Schnee allmählich dahinschmilzt, lässt sich schön beobachten, wie manche von seinem Gewicht niedergebeugte Pflanze sich Stück für Stück wieder aufrichtet.

Original-Video unter https://vimeo.com/504159994

(Großer Bildschirm empfohlen, sonst können Details untergehen)