Als mich heute um 7:15 Uhr der Wecker aus meinen Träumen riss, wusste ich noch nicht, wohin ich fahren würde, um den angekündigten strahlenden Tagesanbruch zu erleben. Aber viel Zeit blieb mir nicht bis zum Sonnenaufgang, also fiel die Wahl auf die Blankensteiner Burg.

Etwas aus der Puste, aber gut warm kam ich mit dem Rad gerade noch rechtzeitig im Gethmannschen Garten an, um von der "Friedrichshöhe" einen tollen Blick zu erhalten auf den Burgturm hinter einem großen Baum - und genau vor der Sonne, die gerade den Horizont überschritt. Einige Minuten später, an der Burg, ersparte ich mir allerdings die Turmbesteigung und nahm lieber einmal den Innenhof in Augenschein.

Drei brauchbare Aufnahmen sind letztlich von meiner Morgentour übrig geblieben. Damit wünsche ich allen Betrachtenden noch einen schönen Sonn(igen)tag!

Übrigens: "Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar" - das gilt auch hier, wenn man sich nur die Vorschaubilder ansieht 🧐