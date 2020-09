Der STADTSPIEGEL berichtete über den auf dem Bürgersteig/Hochbankett liegenden Gefahrenbaum auf der Bredenscheider Straße (L651) kurz vor der Sünsbruch-Kurve. Seit über 14 Tagen lag dort dieser Baum und zwang Fußgänger und Radfahrer, die stark befahrende L651 zu betreten. Nachdem wir recherchiert hatten, kam Bewegung in den Vorgang und der Baum wurde Dienstag entfernt.

Seit über 14 Tagen lag auf dem Bürgersteig/Hochbankett auf der Bredenscheider Straße ein umgestürzter Baum. Gefährlich für Fußgänger und Radfahrer, die diese Stelle nicht gefahrlos passieren konnten und die aus Richtung Innenstadt kommend und Richtung Innenstadt gehend gezwungen waren, an der Stelle, an der dieser Baum den Bürgersteig bzw. das Hochbankett versperrt, auf die befahrene Straße auszuweichen.

Bei Dunkelheit war zudem diese Gefahrenstelle nicht beleuchtet. Der STADTSPIEGEL hatte bei Feuerwehr und Ordnungsamt nachgefragt und dann Straßen NRW gebeten, für eine umgehende Beseitigung dieses umgestürzten Baumes zu sorgen. Wie ein Vertreter von Straßen NRW am 1.9. auf Nachfrage mitteilte, hätte der Landesbetrieb den Baum schon längst entfernt, wenn die Beseitigung in ihren Zuständigkeitsbereich fallen würde. Zuständig laut Straßen NRW sei jedoch die Stadt Hattingen, da der umgestürzte Baum ursprünglich am Rande einer städtischen Straße stand.

Pressesprecherin Jessica Krystek von der Stadt Hattingen hatte dem STADTSPIEGEL am 1.9.2020 auf Nachfrage und nach Recherche mitgeteilt, dass Mitarbeiter des zuständigen städtischen Fachbereiches zuerst prüfen würden, ob nicht der umgestürzte Baum vorher auf einem Privatgrundstück gestanden hat und somit der Grundstückseigentümer zuständig wäre.

Erfreulich war dann festzustellen, dass der Gefahrenbaum am Dienstag Nachmittag von Mitarbeitern der Stadt Hattingen kurzfristig entfernt wurde. Jetzt soll noch die beschädigte Fläche des Hochbankettes repariert werden, sodass Fußgänger und Radfahrer diese Stelle wieder gefahrlos passieren können.