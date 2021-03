Am Mittwoch, 10. März, lädt der NABU Ennepe-Ruhr um 18.30 Uhr zum Online-Vortrag "Orchideen in NRW" ein.

Thema ist die Pflanzenfamilie der Orchideen. Besprochen wird die Stellung der Orchideen im Pflanzenreich und der besondere Blütenbau. Es werden exemplarisch 16 in Nordrhein-Westfalen heimische Orchideen im Porträt vorgestellt und auf spezielle Standortfaktoren eingegangen. Referent ist Dr. Pit Städtler.

Die Anmeldung erfolgt über www.nabu-ennepe-ruhr.de/termine-1/ oder www.nabu-ennepe-ruhr.de/anmeldung-vortrag/. Das Stichwort ist Orchideen. Nach der Anmeldung erhält man eine E-Mail mit den Einwahldaten für die Veranstaltung.