Zum ersten Pilger-Nachmittag lädt die evangelische St.-Georgs-Kirchengemeinde in Holthausen am Samstag, 25. Juli, ein. Start ist um 15.30 Uhr, die Veranstaltung endet gegen 18.30 Uhr.

"An den fünf Sonntagen vor den Sommerferien haben wir in Holthausen open air wieder neu entdeckt", sagt Pfarrer Frank Bottenberg und ergänzt: "Es ist einfach schön, wenn zum Gottesdienst die Vögel zwitschern, ein sanfter Wind zu spüren ist und der am liebsten blaue Himmel sich weit über uns erstreckt. Noch schöner ist es, wenn man sich dabei auch bewegen kann. All das geht. Auch in Gruppen. Aber mit Abstand. Und vielleicht zwischendurch auch mal jeder ein wenig für sich."

Die uralte Idee des Pilgerns, so Bottenberg, fände gerade wieder neue Freunde. Und das nicht nur auf dem Jakobsweg irgendwo in den Pyrenäen.

"Wir wollen uns rantasten, es ausprobieren. Wir haben mit Leuten gesprochen, die es schon länger praktizieren. Wir haben uns Anregungen geholt, wie es gut gehen kann."

Los geht’s um 15.30 Uhr am Gemeindezentrum Holthausen an der Dorfstraße 9. Dann wandert die Gruppe gemeinsam durch die Holthauser Hügel und Wälder - allein, zu zweit, in Kleingruppen. Dazu gibt es zwischendrin kleine Impulse und auch Pausen.

Wie immer beim Pilgern ist gutes Schuhwerk sinnvoll, ein Sonnen-/Regenschutz und eine Trinkflasche wären von Vorteil. Weitere Informationen bei Gabi Haarmann, Tel. 02324/53986, oder Frank Bottenberg, Tel. 02324/345065.