Das Elfringhauser Heimatfest wurde Corona bedingt abgesagt, das Naturprojekt für Kinder aus Elfringhausen, Bredenscheid und Oberstüter konnte der Bürger-, Heimat- und Verkehrsverein (BHV) am letzten Ferienwochenende immerhin anbieten.

Die vielen Aktionen in den letzten Jahren haben dazu geführt, dass eine feste Gemeinschaft entstanden ist, und genau die sollte gepflegt und ausgebaut werden. Rund um das Gemeindezentrum Elfringhausen gab es ein Corona-Leitsystem. Jede Gruppe hatte ihren festen, abgesperrten Bereich und Armbänder in einer bestimmten Farbe.

Die Bearbeitung von Speckstein war im letzten Jahr sehr beliebt und wurde erneut angeboten. Neu war der Bau von Vogelhäusern und Insektenhotels. Dafür stand eine gut ausgerüstete Schreiner-Werkstatt auf dem abgesperrten Parkplatz. Besonders die Mädchen zeigten, dass sie auch Maschinen bedienen können. Das Schreinerhandwerk braucht sich um Nachwuchs nicht zu sorgen.

Hinter dem Haus wurde gefilzt. Schafe, die das Rohmaterial liefern, wurden zwischendurch mit Löwenzahn gefüttert. Aber dann ging es wieder ran an die Kugel, musste doch eine Tennisball große Wollkugel mit Hilfe von Wasser, Seife und durch kräftiges Durchwalken auf die Größe eines Golfballs reduziert werden. Vor allem die Mädchen bewiesen in der Schreiner-Werkstatt viel Geschick. Foto: Holger Groß