Wie alle Jahre wieder gibt es ab dem 07.01.2021 Fahrplanänderungen in Hattingen.

Auch diesmal halten sich nach der Kritik am Netz 2020 die Änderungen für

ÖPNV-Kunden in Grenzen - sprich es gibt keine Veränderungen.

Zumindest positiv, die neuen Fahrplanhefte für den Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es,

auch trotz Lockdown, kostenfrei im BOGESTRA-Kundencenter am Busbahnhof.

Bei Einführung vom Netz 2020 der BOGESTRA wurde werbewirksam

einen "Qutensprung" versprochen

"...das Netz 2020" geht an den Start. Mit den umfassenden Neuerungen bieten BOGESTRA und Stadt Bochum Millionen Kunden ein Plus an mehr Qualität unter anderem durch kürzere Taktungen, mehr Direktverbindungen und verbesserte Anschlüsse."

Quelle: "Wir bringen dich hin!" - "Netz 2020" bietet Nahverkehr aus einem Guss

Kategorie: Aktuelles, Top-News (06.09.2019)

Auch der VRR überschüttetete sich mit werbewirksamen Versprechungen

am Ende des letzten Jahres:

"Basis für den fahrgastfreundlicheren, schnelleren Takt ist ein Mix aus S-Bahn- und Regionalverkehrszügen. Zudem sorgen zusätzliche, neue Linien als Ergänzung zu den bisherigen S-Bahn-Linien für kürzere Reisezeiten. Insgesamt profitieren Sie von einem deutlich verbesserten Leistungsangebot und höheren Kapazitäten durch häufigere Fahrten und/oder größere Fahrzeuge."

Quelle: VRR Homepage, Artikel: Die Hintergründe der Verbesserungen bei der S-Bahn Rhein-Ruhr

Insbesondere mit dem neuen Betreiber Abellio Rail auf der S3 tauchen immer wieder Probleme auf. Insbesondere Ausfälle und Verspätungen in Verbindung mit einer nicht vorhandenen Informationspolitik bei Betriebsstörungen stehen hier als besonderer Kundeservice zur Verfügung. Auf mehrfache Nachfrage passiert trotzdem leider i.d.R. nicht viel bzw. keine Antwort. Schade eigendlich, da der ÖPNV eine funktionierende und verlässliche Grundversorgung aller Bürger*innen gemäß Regionalisierungsgesetz, ÖPNV-Gesetze der Länder, darstellen muss.

Die weiterhin bestehenden Kritikpunkte am Netz im Überblick:

- kein Frühangebot Mo-Fr deutlich vor 5Uhr

(ausser S3 um 04.33Uhr und 332 um 4.46Uhr)

- kein Frühangebot an Samstagen vor 6Uhr

(ausser S3 ab 5.03Uhr , SB38 um 5.12Uhr, 141 um 5.45Uhr ,

332 um 5.45Uhr , 350 um 5.38Uhr)

- kein Frühangebot an Sonntagen vor 8Uhr

(ausser S3 ab 6.05Uhr, 332 um 07.35Uhr)

- Alternativ kein Nachtexpressangebot, welches sinnvolle Verbindungen zu den stündlich

verkehrenden Zügen der S1 und RE1 in Bochum Hbf und

zur S8 in Schwelm in beide Richtungen sicherstellt

- Kürzung an Sonntagen und Feiertagen aller Spätfahrten der BOGESTRA-Linien nach 23Uhr,

d.h. dass Verbindungen von Bochum nach Hattingen ab 22.54Uhr direkt gar nicht mehr existieren,

bis 2020 war dies noch bis 23.54Uhr möglich

Hier bleibt für den ÖPNV-Nutzer zu hoffen, dass im Rahmen der politisch gewollten Verkehrswende und der ab dem 01.01.2021 anstehende Kraftstoffverteuerung um min. 7-8 cent pro Liter auf Grund der "CO2-Steuer", ein für alle Nutzergruppen attraktives ÖPNV-Angebot bald eingeführt wird und die erhebliche Benachteilung im Netz 2020 der BOGESTRA, wie in Bochum bereits im Frühjahr 2020 passiert, in Hattingen abgeschafft wird.

Ich wünsche in diesem Sinne allen Lesern*innen einen guten Start in ein hoffentlich besseres 2021 !