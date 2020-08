In der letzten Ratssitzung beschloss der Rat den Händler*innen und Gastronom*innen der Stadt mit kleinen belebenden Angeboten ein wenig unter die Arme zu greifen. Diese kleinen Maßnahmen sind sicherlich ein gutes Hilfspäckchen und kommen schlussendlich auch den Hattinger*innen zugute.

Allein ein richtiges Hilfspaket sind sie aber nicht. Mit einer Anfrage an die Stadt wollen wir nun in Erfahrung bringen, wie viele Unternehmer*innen die Corona-Soforthilfe I in Anspruch genommen haben und wie viel Geld die Unternehmer*innen nach der rückwirkend eingeführten Rückzahlungsregelung, die mit der Einführung der Soforthilfe II auch auf Soforthilfe I angewendet wird, tatsächlich zahlen müssten, sofern es dabei nicht mehr zu Änderungen kommt.

Aktuell liegen die Nachprüfungen der Soforthilfe auf Eis.

In Anbetracht der Gefahr, dass gerade diese Nachprüfung und die damit verbundene Rückzahlung der Soforthilfe, aber der letzte Sargnagel ist, der zwischen Fortbestand und Pleite steht, muss die Stadt hier mutig vorangehen und die Unternehmer*innen wirklich unterstützen, indem man, notfalls, Geld in die Hand nimmt und den Unternehmern*innen finanziell hilft, die durch die mögliche Rückzahlung der Soforthilfen I in die Pleite getrieben werden würden. Das wäre ein Hilfspaket und schlussendlich wird die Stadt von der verhinderten Pleite einiger Unternehmen mehr profitieren als es die Stadt kosten wird, diese Unternehmen zu retten. Von der Außenwirkung auf Unternehmen, die überlegen, ob Hattingen ein möglicher Standort für das Unternehmen ist, ganz zu schweigen.