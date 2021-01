Die "Partnerschaft für Demokratie" (PfD) - Hattingen sucht auch in diesem Jahr Vereine, Bürger*innen, Verbände, die demokratiefördernde Projekte umsetzen möchten. Vor allem in dieser herausfordernden Zeit ist es besonders wichtig, dass Ideen und Projekte an die PfD herangetragen werden. Gemeinsam lassen sich viele Projekte ins Leben rufen.

Hattingen gehört seit Mai 2017 zu den Kommunen, die über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert werden.

Im Programmbereich „Partnerschaften für Demokratie“ werden Kommunen bezuschusst, um Handlungskonzepte für Vielfalt und Demokratie lokal anzulegen. Auf Grundlage der vorhandenen Strukturen und der Lebenswirklichkeit in den Quartieren werden Projekte gefördert, die sich mit den zivilgesellschaftlichen Herausforderungen wie u.a. Rechtsextremismus, Rassismus, Populismus und Antisemitismus sowie Islam- und Muslimfeindlichkeit und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit beschäftigen.

Ihre Ideen, die zu einer partnerschaftlichen, lebendigen und lebenswerten Atmosphäre in Hattingen beitragen und den Zusammenhalt der Stadtgemeinschaft stärken, können mit Fördermitteln aus dem Bundesprogramm"Demokratie leben! gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" finanziert werden.

Wenn Sie sich auch an dem Programm beteiligen und eine Projektidee verwirklichen wollen, können Sie einen Antrag auf Projektförderung einreichen.

Bei Fragen und Informationen kontaktieren Sie einfach die zuständige Koordinierungs- und Fachstelle:

Jerome Eckenbach

eckenbach@ifak-bochum.de

Tel.:0175 4434734

Bürgerzentrum Holschentor

Talstraße 8

45525 Hattingen

Alle weiteren Informationen finden Sie unter: https://pfd-hattingen.de/