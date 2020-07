Nach Ablauf der Frist vom VRR zum 14.06. sollte es auf der S3 wieder nach vetragskonformen Fahrplan durch Abellio gefahren werden. Die Situation ist seit dem noch schlechter geworden.

Es gibt nun täglich Zugausfälle und erhebliche Verspätungen aus diversen Gründen. An der Stelle sei erwähnt, dass man als verantwortliches Eisenbahnunternehmen oder Aufgabenträgen nicht alles auf Corona begründen kann, nur weil es gerade passt.

Die Fahrgäste der S3 sind zu Recht frustriert und zutiefst verägert, um es positv zu formulieren, da sich VRR und Abellio nicht um eine sehr zeitnahe Lösung bemühen. Es ist für den Fahrgast nicht nachvollziehbar warum sich an der Situation nichts ändert, da vor allem auch durch Kunden Ideen zur Verbesserung der Situation an die Verantwortlichen herangetragen werden. Beispielsweise wäre eine Fahrplanänderung, die in die aktuelle Streckenauslastung hereinpasst sehr zügig umsetzbar (Vorschlag für Fahrplankonzept, siehe Bilddateien). Ein Stabilisierungskonzept hat bei der S9 auch gut gewirkt, als diese nur bis Wuppertal-Vohwinkel wegen Personalmangel verkehrte.

Bei Wendezeiten von ca. 20min. an den Endstationen in Hattingen (R) Mitte und Oberhausen Hbf, ließen sich auch Verspätungen von 10-15min. kompensieren. Die aktuellen Wendezeiten von 5-7min. sind in Theorie vielleicht ausreichend, aber in der Praxis das große Problem der Linie. Zweites Problem hierbei ist nur, dass dies teurer als in der Ausschreibung zur Streckenbewerbung wäre, da ein Zug bzw. Triebfahrzeugführer mehr benötigt werden würde. Merkwürdig nur, dass das beim 15min.-Takt der S1 für in Essen Hbf endende Züge dies bei der DB mit Wendezeiten von ca. 18min. zur Hauptverekehrszeit werktags funktioniert. Stellt sich natürlich hier berechtigterweise die Frage, warum geht es auf der S3 nicht (Fahrplanvorschlag im Bildanhang) ? Oder wird hier am falschen Ende zu Lasten der Kunden gespart, so wie es aktuell die Situation ist ? Seit Monaten ist kein Wille seitens der Verantwortlichen gegenüber den Kunden erkennbar (die ja die Dienstleistung mitfinanzieren) um die Situation zeitnah zu verbessern, sodass die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit gewährleistet werden können. Hauptsächlich nutzen Berufspendler die Linie. Hier vor allem kritisch zu bewerten, dass konsequent alle Frühfahrten ab Hattingen seit Fahrplanwechsel im Dezember ersatzlos gestrichen wurden.

Für die Arbeitnehmer ist dies fatal zu spät zur Arbeit zu kommen, da sich hierdurch für die Arbeitgeber u.U. auch wirtschaftliche Folgeschäden ergeben oder für den Arbeitnehmer längere Arbeitstage, durch die nahezu täglichen Ausfälle und Verspätungen nachgearbeitet werden müssen. Im Rahmen der Work-Life-Balance ist dies äußerst kritisch zu bewerten.

Leider wird auf den sozialen Netzwerken und auch über andere Kommunikationswege nun häufiger auf die Kritik der Kunden nicht mehr reagiert oder mit einer Dauerentschuldigungsschleife geantwortet. Den Kunden reicht dies nicht mehr. Für den Abo-Monatsfahrpreis für Stammkunden oder auch für Gelegenheitsfahrer ist der Kosten-Nutzen-Faktor auf der S3 Vergleichbar mit einem Schwarzem Loch. Als Kunde wird für wenig Gegenleistung sehr viel gezahlt. Mit einer derart katastrophalen Sitauation kann und wird die Verkehrswende nicht funktionieren.

Das Versprechen bzw. der Wille auf Bundesebene ist klar, es sollen mehr Menschen sicher, pünktlich und mit einem attraktivem Angebot mit dem Zug fahren. Diese Vorgabe scheint bei den Verantwortlichen auf der S3 (genauso betrifft es die S2 und S9) nicht angekommen zu sein.

Das Werbeversprechen des VRR zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 hieß laut eigener Homepage: " Unsere Fahrgäste nutzen die S-Bahn für ihre täglichen Wege und stellen hohe Anforderungen an eine moderne und leistungsstarke öffentliche Mobilität. Ab Dezember 2019 startet die S-Bahn Rhein-Ruhr in die Zukunft: mit einem bedarfsgerechten 15/30-Minuten-Takt, modernen Fahrzeugen mit höheren Sitzplatzkapazitäten und erfahrenen Eisenbahnverkehrsunternehmen."

Es scheint eher ein Weg zurück in die Steinzeit zu sein. Die neuen Fahrzeuge der Firma Stadler weisen häufig technische Probleme und Störungen auf, sodass auch im laufenden Betrieb wie z.B. am 05.07. auf der S3 um 11.33Uhr und 12.03Uhr keine S3 in Hattingen und Folgestationen fuhr. Die S3 von 12.05Uhr schleppte dann die S3 von 11.33Uhr in Hattingen (R) Mitte ab. Statt, wie zu DB-Zeiten die Folgebahnin Hattingen (Ruhr) enden zu lassen und die Fahrgäste mit der Strassenbahn ab der (H) Bahnhofstraße bis HAT Mitte S fahren zu lassen, wird eine Stunde lang der Betrieb eingestellt. Mit einer Dispolok war es bei solchen Fallen in der DB-Zeit einfach möglich den defekten Zug abzuschleppen und trotzdem den Betrieb halbwegs nach Fahrplan durchführen zu können.

Bei Störungen oder auch Baustellen erfolgen i.d.R. schlechte bis gar keine Informationen vor Ort (z.B. fehlende Aushänge zu Ersatzfahrpänen zur Maßnahme in Hattingen Mitte vom 06.-09.07.).

Um wieder ein Beispiel anzufügen.

Am 06.07. fuhr die S3 ab Essen Hbf, Abfahrt ursprünglich 15.36Uhr mit 15min. Verspätung ab. Laut Anzeige am Bahnhof sollte der Zug bis BO-Dahlhausen fahren (mittlerweile bei hohen Verspätungen bei Abellio Standard und für alle Hattinger und auch den EN-Kreis, der die Leistungen auf dem Hattinger Teilstück mitbezahlt sehr ärgerlich), am und im Zug war das Ziel mit Hattingen (R) Mitte ersichtlich. Erst kurz vor Erreichen das Bahnhofs BO-Dahlhausen (mittlerweile 20min. Verspätung und demzufolge Teilausfall bis Hattingen) kam die Info, dass der Zug hier ende und die weitere Anschlussmöglicheit mit dem Folegzug wäre, der nun rechnerisch 10min. hinter der aktuellen S3 hätte sein sollen. Diese hatte, kaum am anderen Bahnsteig angekommen, wieder 15min. Verspätung. Im Zug wurden die Fahrgäste nicht über die Mobilitätsgarantie aktiv vom Personal aufgeklärt, dass in solchen Fällen eine Ersatzbeförderung mit einem Taxi möglich ist und die Rechnung zu Lasten nach Vorkasse durch den Kunden an Abellio geht.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die neuen Fahrzeuge vom Zweckverband VRR im Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur im Rahmen von zwei Darlehensausschreibungen erhalten hat. Für die 25 Jahre laufende Finanzierung der Stadler-Neufahrzeuge erhielten die Bayerische Landesbank, die KfW und die Europäische Investitionsbank den Zuschlag. Die Gebrauchtfahrzeuge werden 15 Jahre über die Bayerische Landesbank finanziert. Da es sich um sogenannte Annuitätendarlehen handelt, bleiben die zu zahlenden Raten über die gesamte Laufzeit der Kreditverträge konstant und sind damit über den vollständigen Lebenszyklus der Fahrzeuge fest kalkulierbar (Quelle: Kommunalwirtschaft.eu). Die aktuellen Neufahrzeuge können nicht so einfach ausgetauscht oder zurückgeben werden. Auch wenn die Herstellerfirma an den technischen Problemen arbeitet ist es für Kunden mittlerweile zum Alltag geworden, dass technischen Probleme häufig auftreten und diese sich negativ auf die Fahrplantreue auswirken.

Problematisch ist, dass selbst Aufgabenträger und die Leistungserbinger die Züge abgenommen haben und laut Bericht der NRZ vom 28.02.2020 diese nun nachträglich doch nur als "bedingt geeignet" bewertet haben. Auch hier scheint in der Vorbereitungsphase etwas nicht optimal gelaufen zu sein.

Nun stellt sich die Frage: Lieber VRR, wann kommt die Notvergabe, um die verbindlichen Vertragsleistungen (Fahrplaneinhaltung, Anschlusssicherung, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit) gemäß Ausschreibungskriterien einhalten zu können, wenn es mit den neuen Fahrzeugen und Abellio auf den Strecken der S-Bahn Rhein-Ruhr großteils nicht funktioniert ?

Und dass es pünktlich, zuverlässig und mit gutem Personal geht hat der Subunternehhmer TRI (Train Rental International) von Ende April bis Anfang Juni wochenlang auf der Strecke beweisen. Die Fahrgäste waren wieder glücklich das Angebot bzw. die Dienstleistung, was jedem zahlenden Fahrgast ja auch zusteht, nutzen zu können. Es kam zu keinen großartigen Verspätungen oder Ausfällen wie mit Abellio. Stets hilfbereites und freundliches Personal was beim Ein-/Aussteigen bedürftigen Personen geholfen hat, da diese Züge leider nicht barrierefrei waren. Was im übrigen die neuen Züge auch nicht sind, da es angestrebt wird erst bis ca. 2030 alle Bahnsteige auf 76cm anzupassen. Bedauerlich nur, dass die aktuelle Ausschreibung inkl. der Fahrzeuge nur bis 2034 zum jetzigen Zeitpunkt Gültigkeit besitzt. Personalknappheit scheint bei TRI oder auch bei der DB nach kurzfristiger Notvergabe der S1 im Spätherbst 2019 nicht so schlimm zu sein. Es gibt also Unternehmen die auch in aktuellen Zeiten Reserve haben und nicht alles auf "Corona" schieben, wie es aktuell in viel zu vielen Lebensbereichen passiert.

Denken Sie als Fahrgast auch an Ihre Rechte als zahlender Kunde, nutzen Sie die Mobilitätsgarantie und geben Sie Ihre eigene Kritik an die zuständigen Unternehmen weiter. Nur so lässt sich hoffendlich die aktuelle katastrophale Lage bei der S3 bald verbessern.

Informationen zur Mobilitätsgarantie erhalten Sie auf der Seite des VRR unter: https://www.vrr.de/de/magazin/mobilitaetsgarantie-nrw/

In dem Sinne auf eine bald wieder besser funktionierende S3!