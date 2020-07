Derzeit wird Abellio die Strecke erstmal weiter bedienen. Jedoch haben die zuständigen Stellen nun eine größere Aufmerksameit auf die Betriebssituation der Linie S3. Laut der zuständigen Stellen, ist der aktuell gefahrene Fahrplan von der theoretischen Streckenauslastung her einhaltbar. Was natürlich den aktuellen Verspätungen und Ausfällen klar entgegenspricht. Eine Anpassung der Taktfrequenz und des Fahrplans, insbesondere der Wendezeiten, wird es bis auf Weiteres mit einer positiven Ausnahme zunächst nicht geben. Es gilt als bestätigt, dass es auf der S3 in nächster Zeit werktags geplant ist (Samstags ist z.Zt. nicht klar) wieder eine Fahrt ab Hattingen (Ruhr) Mitte um 04.33Uhr durchzuführen. Zumindest eine deutliche Verbesserung der Situation für Frühpendler, die dann auch wieder in den umliegenden Städten früh am Arbeitsplatz sein können und hier die Bahn als Fahrtangebot in Frage kommt. Natürlich nur wenn der VRR und Abellio Ihre Hausaufgaben jetzt zeitnah abarbeiten und alle Fahrten im Fahrplan durch gezielte Verbessungsmaßnahmen wieder ohne Ausfälle und Verspätungen durchführen. Die nahe Zukunft wird zeigen wie ernst es die Verantwortlichen mit der Linie meinen. Und natürlich ob die vielen abgeschreckten Fahrgäste wieder zurückkommen oder die Strecke so lange "kaputt gefahren" wird bis alle Fahrgäste die Lust verloren haben die eigentlich gute Verbindung zu nutzen. In dem Sinne bleibt dem Fahrgast nur übrig auf eine baldige Verbesserung der Situation zu hoffen.