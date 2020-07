Für die Wahl zum Hattinger Bürgermeister sind bei der Wahlleiterin für Hattingen Unterlagen für Dirk Glaser, Frank Mielke, Frank Staacken, Christian Siever und Thomas Bausch eingereicht worden. Frank Mielke kandiert auf Wahlvorschlag der SPD, Frank Staacken für die Grünen. Amtsinhaber Dirk Glaser, Thomas Bausch und Christian Siever sind Einzelbewerber.

Wahlvorschläge für den Stadtrat für alle 23 Stimmbezirke liegen von SPD, CDU, Grünen und FDP vor. Darüber hinaus liegen Wahlvorschläge für einige Wahlbezirke von Die Partei vor. Die Entscheidung, ob alle Vorschläge zugelassen werden, trifft der Wahlausschuss der Stadt Hattingen am Donnerstag, 30. Juli, um 17 Uhr, in einer öffentlicher Sitzung im Rathaus.

Sollte im ersten Wahlgang bei der Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, keiner der Bürgermeisterkandidaten die absolute Mehrheit der Wählerstimmen bekommen (über 50 Prozent), so kommt es am 27. September zur Stichwahl. Dann treten die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen noch einmal an.

Nur zwei Landrats-Kandidaten

Für die Wahl zum Landrat sind bei der Wahlleiterin für den Ennepe-Ruhr-Kreis Unterlagen für Olaf Schade und Oliver Flüshöh eingereicht worden. Der Hattinger Olaf Schade kandiert auf Vorschlag von SPD und Grünen, der Schwelmer Flüshöh, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, auf Vorschlag von CDU und FDP.Da es neben Amtsinhaber Schade und Flüshöh keinen weiteren Anwärter gibt, wird der Chefsessel im Kreishaus ohne Stichwahl bereits am 13. September für die nächsten fünf Jahre besetzt.

Über Kreispolitik diskutieren und entscheiden möchten im nächsten Kreistag SPD, CDU, Die Grünen, Die Linke, FDP, Freie Wähler Ennepe-Ruhr, Piratenpartei, AfD und das Bürgerforum Witten.

Die Entscheidung, ob alle Vorschläge zugelassen werden, trifft der Wahlausschuss des Ennepe-Ruhr-Kreises am 30. Juli um 14 Uhr in öffentlicher Sitzung im Schwelmer Kreishaus.

Außerdem entscheiden die Bürger zum ersten Mal direkt, wer im Ruhrparlament, der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr (RVR), mitwirken wird. Im Ruhrparlament vertreten die Repräsentanten der elf kreisfreien Städte und vier Kreise die Interessen des Ruhrgebiets.

Bei den Kommunalwahlen in NRW sind Deutsche sowie Staatsangehörige der übrigen EU-Mitgliedstaaten, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, wahlberechtigt. Weitere Vorgabe: Mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl müssen sie im Wahlgebiet - also in der Stadt beziehungsweise im Kreis - wohnen oder sich sonst gewöhnlich aufhalten.

Öffentlicher Bürgermeister-Talk

Unter dem Motto „Wer kann Bürgermeister?“ treten die fünf Hattinger Kandidaten am Donnerstag, 13. August, ab 18.30 Uhr in der Gebläsehalle des LWL-Industriemuseums Henrichshütte zu einem öffentlichen Polittalk an, um sich den Fragen der Bürger zu stellen und die eigene Position und Strategie für Hattingen zu präsentieren. „Wir freuen uns auf einen interessanten Abend mit spannenden Fragen und einem regen Austausch untereinander. Demokratie bedeutet auch, dass kontroverse Meinungen Gehör finden und die Öffentlichkeit auch mitsprechen kann. Das wollen wir ermöglichen“, erklärt Olaf Jacksteit, Leiter der städtischen Koordinierungsstelle für Integration und Flüchtlingsangelegenheiten.

Da aufgrund der coronabedingten Bestimmungen die Gästezahl in der Halle auf rund 75 Personen begrenzt werden muss, soll die Veranstaltung parallel auch im Internet zu sehen sein. Über einen Live-Chat können sich Bürger mit ihren Fragen und Anmerkungen inhaltlich an der Veranstaltung beteiligen.

Veranstaltet wird der Polittalk vom Hattinger Jugendparlament, der städtischen Koordinierungsstelle für Integration und Flüchtlingsangelegenheiten, der VHS und dem Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe (IFAK). Die Moderation übernehmen Radio-Bochum-Moderatorin Katja Leistenschneider sowie Johanna Finkeldey und Linda Karaus vom Hattinger Jugendparlament. Der musikalische Beitrag kommt von der Hattinger Sängerin Lea Bergen und ihrem Gitarristen Merlin Schreiber.

Wer in der Gebläsehalle live dabei sein will, der kann ab Montag, 3. August, jeweils von 9 bis 15 Uhr unter Tel. 02324/204-3152 Karten für maximal zwei Personen reservieren.