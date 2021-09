Am 26.09. ist Bundestagswahl!

Im Wahlkreis 139, zu dem Hattingen gehört, wurden elf Direktkandidat*innen zur Wahl zugelassen. Wer sind diese Elf? Was wollen sie in Berlin für die Menschen erreichen? Was sind ihre Visionen?

Diese Fragen stellten sich die Jugendlichen des Hattinger Jugendforums - Demokratie leben! und haben, zusammen mit der Stadt Hattingen und der IFAK Bochum, alle Kandidat*innen in die Gebläsehalle des LWL-Industriemuseums Henrichshütte Hattingen zum Gespräch eingeladen.

Interessierte Hattinger*innen können sich am 14. September 2021, um 19 Uhr live informieren und ihre Fragen stellen. Einlass ist ab 18:30 Uhr. Durch den Abend führen die WDR Moderatorin Edda Dammmüller und Johanna Finkeldey, vom Jugendforum - Demokratie leben!.

Wer dabei sein will, muss sich coronabedingt vorher telefonisch anmelden und am Veranstaltungsabend einen ausreichenden Impf-, beziehungsweise Genesungsnachweis vorlegen. Alternativ ist auch die Vorlage eines tagesaktuellen Tests möglich. Telefonische Anmeldungen werden ab dem 6. September 2021 unter 0175/4434734 entgegengenommen.

Da die Veranstaltung mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“

finanziert wird, ist der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenfrei.

Den Livestream zur Veranstaltung finden Sie unter https://pfd-hattingen.de/