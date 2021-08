Der Countdown läuft bis zur Bundestagswahl am 26. September 2021. Die Wahl fällt in eine turbulente Zeit. Themen wie der Klimaschutz, die schleppende Digitalisierung und nicht zuletzt die Corona-Pandemie haben in den vergangenen Monaten Spannungen zwischen j Menschen und dem Staat deutlich aufgezeigt. Jetzt gilt erst recht: Wer die Wahl hat, sollte gut vorbereitet sein!

Warum ist es eigentlich wichtig, in einer Demokratie das Wahlrecht zu nutzen? Worüber entscheidet der Bundestag und was hat das mit mir und meinem Leben zu tun? Warum gehen gerade in letzter Zeit so viele Menschen nicht mehr zur Wahl? Was bedeutet das für die Demokratie insgesamt? Wie stehen die Parteien zu aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen?

Im Rahmen der Infoveranstaltungen werden diese und andere Fragen rund um die Bundestagswahl geklärt und gemeinsam diskutiert.

Referent Politikwissenschaftler Dietmar Schulmeister wird anfangs Fragen über Bundestagwahl sammeln, besprechen, diskutieren, bevor sich anschließend genauer mit der Funktionsweise der Wahl auseinandergesetzt wird: Was, wie und warum wird gewählt?

Die Veranstaltungen richten sich an die Spätaussiedler und ihren Familienangehörigen, die sich über das Thema informieren möchten. Selbstverständlich auch für Jugendgruppen offen.

Informationsabend „Warum ist Wählen wichtig?“ findet statt

am 2.September 2021 um 18:00 Uhr

in Räumlichkeiten der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.

Schulstr.30, 45525 Hattingen

Die anhaltende Corona Pandemie erfordert weiterhin eine Reihe von Regeln und veränderten Abläufen für unsere Veranstaltungen.

Die Veranstaltungen von Partnerschaft für Demokratie Hattingen unterstützt.

Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben!