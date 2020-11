Erstmals traf sich die neu gewählte Stadtratsfraktion der SPD Hattingen und konstituierte sich im Sitzungssaal des Rathauses.



Die neu gewählte Fraktion besteht aus 16 Männern und Frauen, von denen sieben neu in den Rat eingezogen sind. Als Vorsitzender wiedergewählt wurde Achim Paas. Der Winz-Baaker führt schon seit vielen Jahren die SPD-Ratsfraktion an.

Ebenfalls wiedergewählt wurde Melanie Witte-Lonsing als stellvertretende Vorsitzende. Neu in dem Amt ist der Welperaner Ortsbürgermeister Thomas Dorndorf-Blömer. Jeweils neu in den Fraktionsvorstand gewählt wurden Manfred Lehmann und Michael Kreutz als Beisitzer.