Seit Mitte diesen Monats ist der VRR Qualitätsbericht für das vergangene Jahr herausgekommen.

Dieser beschäftigt sich mit den Punkten: Pünktlichkeit, Zugausfälle, Zugbildung, Sitzplatzverfügbarkeit, Fahrzeugzustand und Fahrgastzufriedenheit.

Vor allem, welche eine Überraschung, ist die Linie S3 in Hattingen, im Vergleich, zum Vorjahr deutlich in der Qualiät abgestiegen. Dies sollte für Nutzer der S3 keine allzu große Überraschung sein. Insbesondere unter Brücksichtigung der teilweise sehr schlechten Leistungen von Abellio im letzten Jahr.

Püntlichkeit:

Allgemein hat sich die Pünktlichkeitquote bei den S-Bahnlinien im VRR um 1,7% auf 91,6% verschlechtert. Bei der S3 hat sich statisch über das Jahr hinweg gesehen die Durschnittsverspätung je Fahrt von 0,8min. auf ca. 1min. erhöht.

Zugausfälle:

Die Zugausfälle auf der Linie stiegen deutlich an. Hier ist der Fahrgast, statisch gesehen, häufiger betroffen sich einen Alternativweg zu suchen um zu seinem Ziel zu gelangen. Insbesondere im Quartal 2und 3 war in Hattingen das Unternehmen TRI für die Ersatzleistungen auf der S3, häufig nur auf Teilstrecken und im ausgedünnten Takt auf der Schiene, unterwegs. Hier war rückblickend für den Fahrgast nach längerer Durststrecke wieder ein pünktlicher, wenn auch teils deutlich eingeschränkter Fahrbetrieb, durch TRI im Auftrag von Abellio, mit positiver Fahrgastresonanz zu verzeichnen. Lobend erwähnt wurden im TRI-Ersatzverkehr der Kundenservice, nahezu keine Verspätungen, keine Ausfälle und Hilfsbereitschaft/Freundlichkeit des Personals des Fremdanbieters. Wobei hier klar gemacht werden muss, dass der ausgetünnte Fahrplan von TRI durch die Aufgabenträger und Aufgabenverantwortlichen bestellt wurde und in keinster Weise dem Kosten-/Nutzenfaktor des Fahrkartenpreises unter Berücksichtigung des Normalfahrplans entsprochen hat. Die S3 ist mit knapp 6,3% auf den letzten Plätzen bei der Zugausfallquote.

Zugbildung und Sitzplatzverfügbarkeit:

Hier gibt es insbesondere Negativhäufungen von Mitte Dezember 2019 bis März 2020. In diesem Zeitraum hat die DB den Betieb der Linie übernommen, da Abellio keine Triebfahrzeugführer/innen hatte. Demzufolge wurde knapp drei Monate mit etwa 100 Sitzplätzen pro Zug zu wenig, gegenüber der geforderten und beschlossenen Leistungen des VRR gefahren. Dies macht pro Tag ganz grob etwa 3500 Sitzplätze im Angebot weniger. Dies wurde von Abellio zu den Stoßzeiten im Berufsverkehr durch zusätzliche Ersatzbusse aufgefangen. Aber auch hier wieder negativ zu beurteilen nur von/ab Bochum-Dahlhausen in Richtung Essen. Hattingen ist hier wieder leer ausgegangen. Insbesondere ärgerlich, da auch die DB Anfang des letzten Jahres zu wenige Triebfahrzeugführer/innen hatte und die Züge im Bereich Hattingen vielfach daher ausgefallen sind. Zumindest dieser Ersatzbusverkehr hätte ein Durchkommen zur Endstation zeitweise ermöglichen können. Die von März/April bis Juni erfolgten Ersatzleistungen von TRI haben auch zu Zugausfällen geführt, da der Originalfahrplan von den Aufgabenträgern nicht bestellt worden ist und demzufolge der Regelfahrplan nicht gefahren worden ist.

Fahrzeugzustand und Sauberkeit:

Hier kann Abellio zur Abwechslung gute Noten verzeichnen. Die neuen Fahrzeuge weisen eine deutliche Verbressung zu den alten DB-Farzeugen auf. Diese sind i.d.R. sauberer und vom Fahrerlebnis angenehmer. Auch Toiletten sind hier wieder verfügbar. Aber für mobilitätseingeschränkte Personen ist die inkompatible Einstiegshöhe zum Bahnsteig in Hattingen ein Ärgernis. Erst bis etwa grob 2030 sollen in einer VRR-Prognose Zug und Bahnsteig in der Höhe angeglichen sein. Was natürlich in den noch durchzuführenden Baumaßnahmen wieder zu Haltausfällen und Ersatzverkehren in Zukunft führen wird. Beim Fahrzeugzustand landet die S3 in der VRR-Statistik auf Platz 24.

Fahrgastzufriendenheit:

Die Linie S3 mit der S9 bilden in der Statistik bei Abellio die unbeliebtesten Linien ab. Die S3 fällt im Vergleich zur Statistik im Jahr 2019 (noch unter DB-Führung) um 26 Plätz nach unten.

Nach dem ersten Jahr mit Abellio geht ein schwieriges Jahr für den Betrieber einher. Es gab massive Probleme und sehr viel berechtigte Kundenkritik. Allerdings bleiben noch Kritikpunkte seitens der Kunden offen:

> bessere/richtige, vollständige, rechtzeitige Informationspolitik bei Ausfällen/Verspätungen über

die Fahrgastinfoanzeige, Abellio-Homepage und dem Infoportal zuginfo.nrw

> umfassendere/bessere sichtbare, Informationen am Bahnhof bei Baustellen

> immernoch teilweise falsche Fahrplanaushänge am Hattinger Busbahnhof zur S3, sowie

fehlende Informationen der Werktagsfrühfahrten in den gelben DB-Fahrplänen im Aushang

> sehr oft kein Notverkehr bei Fahrtabbruch in Bochum-Dahlhausen nach Hattingen, hier auch kein

Informationshinweis auf die Mobilitätsgarantie der betroffenen Fahrgäste im Zug

> häufigere Zugverpätungen wegen zu kurzer Wendezeiten an Endbahnhöfen bzw. Zugabständen

auf der Strecke

> häufig sehr lange (z.T. mehrer Wochen) dauernde Bearbeitung im Kundendialog von Abellio

> keine Frühfahrtangebote für Berufstätige, dies wurde ab August mit der ursprünglichen Fahrt aus

alten 2019 Fahrplan um 04.45Uhr mit der Fahrt im aktuellen Fahrplan nach deutlicher

Fahrgastkritik um 04.33Uhr ab Hattingen (nur Mo-Fr) geändert. Es bleibt abzuwarten und zu

hoffen, dass hier auch Sa und So früh nachgessert wird. Insbesondere mit der deutlichen

Verschlechterung des Bus-/Strassenbahnangebotes der BOGESTRA wäre dies wünschenswert.

Als Fahrgast bleibt es dabei auf ein besseres Jahr im S-Bahn-Verkehr in Hattingen zu hoffen. Vielleicht sogar mit Verbesserungen aus Sicht der Fahrgäste, wenn Aufgabenverantwortliche, Bereiber und Politik im Rahmen der gewollten Verkehrswende geinsam an einem Strang ziehen und wirklich etwas tun wollen um den ÖPNV für alle Nutzergruppen attraktiv zu gestalten.

Hinweis:

Den vollständigen Qualitätsbericht SPNV 2020 können Sie beim Verkehrsverbund Rhein Ruhr auf der eigenen Homepage nachlesen.