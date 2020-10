Die Courage-Frauen aus verschiedenen Städten des östlichen Ruhrgebiets haben auf der Regionalkonferenz am Samstag, den 26. September 2020 über den berechtigten Streik um mehr Lohn und Gehalt gesprochen. Sie fühlen sich solidarisch mit ihnen und die Forderungen! Sie haben an Verdi einen Solidaritätsgruß geschrieben: "Eurer Kampf ist berechtigt! Geld ist genug da, wie man aus den Zuwendungen der Regierung von Milliarden für TUI, Lufthansa, VW usw. sehen konnte".

Anette Sauer von ver.di Landesbezirk Ba-Wü antwortete: "...herzlichen Dank für Ihre positiven Worte und Mail. Dies freut uns sehr. Wir geben unser Bestes gemeinsam mit Ihnen. Gemeinsam sind wir stark."

Tausende Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen folgen dem Streikaufruf von ver.di