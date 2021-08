Die bundesweite Wahlkampagne hat begonnen. Hier in Hattingen stehen nun, die zugelassen Parteien und wollen die Wähler überzeugen. Dafür werden selbstverständlich Flyern an den Menschen verteilt. Der MLPD wird dieses Recht verweigert, obwohl sie eine zugelassene Partei für die Bundestagswahlen 2021 ist. Die Anweisung kam aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis mit eine unglaubliche Argumentation und die Behörde kontrollierte am 20.8. ganz genau. Ist doch die Behörde auf den rechten Augen blind? Wahrscheinlich ja, denn am Samstag, den 21.8. durfte die AfD in Hattingen im Beisein der Polizei Flyern verteilen und so viel ich gesehen habe, hat die Polizei nicht die AfD kontrolliert – sie hat nicht hingeschaut! Wenn hier die demokratische Rechte nur für einige Menschen/Gruppen gelten, dann ist es höchste Zeit für die demokratische Rechte auf die Straße zu gehen, um diese zu verteidigen. Die Presseerklärung der MLPD kann unter folgende Links gelesen werden: https://www.mlpd-en.de/. Im Sinne der wahren Demokratie darf dieses Beispiel nicht Schule machen. Die MLPD erhält jetzt schon viel Solidarität!