Neuer Chef des Finanzamts Hattingen ist Olaf Heeke. Der 51-jährige Jurist hat die Nachfolge von Anna Pawella angetreten, die das Finanzamt mehr als drei Jahre leitete und nun die Leitung des Finanzamtes Recklinghausen übernimmt.



Werner Brommund, Oberfinanzpräsident der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, begrüßte Heeke als neuen Leiter des Finanzamts.

"Empathische Art"



„Olaf Heeke ist ein Dienststellenleiter, der sich durch seine empathische Art auszeichnet. Die Kolleginnen und Kollegen in Hattingen können sicher sein, dass sich der neue Dienststellenleiter für das Finanzamt und dessen Bedürfnisse einsetzen wird. Er bezieht die Beschäftigten ein und schafft es so, Verständnis und Akzeptanz für seine Entscheidungen herbeizuführen“, so Brommund anlässlich des Wechsels.

Heeke begann seine Laufbahn in der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr 2002 beim Finanzamt Jülich. Anschließend war er als Sachgebietsleiter in den Finanzämtern Köln-Nord und Köln-Porz sowie im Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Köln tätig. Nach einer Station als Referent in der Oberfinanzdirektion NRW wechselte er als stellvertretender Dienststellenleiter in das Finanzamt Köln-Mitte. Zuletzt war er in dieser Funktion beim Finanzamt Bergisch Gladbach tätig.

89 Beschäftigte und 19 Auszubildende



Mit der jetzigen Leitung der Dienststelle Hattingen übernimmt Heeke die Verantwortung für 89 Beschäftigte und 19 Auszubildende. Das Finanzamt Hattingen ist eins von 129 Finanzämtern in Nordrhein Westfalen. Die Steuereinnahmen der nordrhein-westfälischen Finanzämter beliefen sich im Jahr 2019 auf rund 140 Milliarden Euro.