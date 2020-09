Am vergangenen Mittwoch haben die drei grünen Direktkandidaten der Südstadt Anne Hofmeister, Robert Dedden und Marvin Bruckmann gemeinsam die Grünanlagen entlang der Realschule gereinigt und vom Wildwuchs befreit.

Ingesamt 3 Stunden dauerte die Aktion bei der sich einige Anwohner*innen tatkräftig anschlossen.

In Absprache mit der Stadt wurden im Rahmen der Aktion "Hattingen sauber" die Abfälle am Folgetag abgeholt und entsorgt. Bürger können auch in Eigeninitiative das Stadtbild verschönern.

Diesbezüglich kann die Stadt telefonisch unter: (02324) 204 3711 oder per Mail unter c.padtberg@hattingen.de erreicht werden.

"Auch wenn die Stadt ja eigentlich für die Pflege der Anlagen zuständig ist, so gibt "Hattingen sauber" die Möglichkeit, dass wir Bürger selbst anpacken können und der Müll professionell entsorgt wird. Wenn wir das bekannter machen, dann sieht die Stadt bestimmt bald an vielen Stellen viel schöner aus. Packen wir es an!" So Anne Hofmeister (Direktkandidatin Wahlkreis 05)

"Einige Anwohner*innen machten mich auf den mangelhaften Zustand entlang der Grünstraße aufmerksam, dort ragten in manchen Bereichen massiv Brennnesseln in die Luft. Und die Baumflächen waren stark vermüllt. Dabei kam die Idee auf gemeinsam anzupacken." So Marvin Bruckmann (Direktkandidat Wahlkreis 07)