Die politische Arbeit geht auch in Zeiten des Lockdowns weiter. Die Mitglieder des Hattinger Jugendparlaments (JuPa) kommen nächste Woche am Dienstag, 23. Februar, wieder online zusammen, denn bereits seit letztem Jahr finden die Sitzungen per Videokonferenz statt.



Für die nächste Sitzung haben auch Bürgermeister Dirk Glaser, Matthias Löb, Landesdirektor des LWL, Sozialdezernent Matthias Tacke und Anne Wiechers von der Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung in NRW ihre Teilnahme zugesagt.

Landesprojekt „Eigenständige Jugendpolitik“



Unter anderem steht das Landesprojekt „Eigenständige Jugendpolitik“ auf dem Programm. Auch die Verschiebung der JuPa-Wahlen aufgrund der Corona-Lage wird in der nächsten Sitzung thematisiert.

Interessierte Jugendliche, die mitdiskutieren und sich informieren möchten, können ebenfalls an der Sitzung am 23. Februar von 17 bis 19.30 Uhr teilnehmen. Anmeldungen erfolgen bei Ines Ditscheid vom Jugendparlament per Mail unter i.ditscheid@hattingen.de. Die Sitzung wird über das Videokonferenz-System Big Blue Button stattfinden.