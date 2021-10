Den Mädchen und Frauen gilt unsere Hauptsorge!

Der Frauenverband Courage ist solidarisch mit dem afghanischen Volk und insbesondere mit den Mädchen und Frauen. Sie organisieren eine Kundgebung gemeinsam mit afghanische Frauen in Hattingen. Diese ist am Samstag, den 09.10.2021 von 11:00 bis 12:00 Uhr am Untermarkt in Hattingen.

Wir sind stolz auf die mutigen Frauen und Mädchen, die im Land bleiben und gegen die Taliban auf die Straße gehen. In Deutschland verbinden wir uns mit allen geflüchteten Frauen und Mädchen und fordern das volle Asylrecht auf antifaschistischer Grundlage.

Es werden Frauen zur Wort kommen, die täglich mit ihre Verwandten in Afghanistan in Verbindung sind.