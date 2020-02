Der neue Fahrplan 2020 ist nun knapp zwei Monate alt. Es sollte die große Verbesserung mit vielen Vorteilen sein. Leider ist genau das Gegenteil passiert. Die S3 ist nun das Pünktlichkeitsnegativhighlight neben der S9. S-Bahnen fallen aus, kommen gar nicht oder viel zu spät, sodass Anschlüsse nicht funktionieren. Weiterhin das von Abellio angebotene Püntklichkeitsversprechen (ab 10min. Verspätung 2,80€ zurück) wird bei Verspätungen von über 10min. oder Ausfällen aus dem System herausgenommen und die Rechte der Kunden bewusst beschnitten. Die ausgezecihnete Kundenfreundlichekit das Unternehmens merkt man hier als Kunde nicht. Die einzige Verbesserung lässt sich in der S-Bahn feststellen. Es wird nun seit Übergabe von der DB nahezu in jeder Bahn zu jeder Uhrzeit kontrolliert. Aber was bringt dem Kunden eine übermäßig häufige Fahrkartenkontrolle für einen Service. Kurz gesagt, gar keinen. Und ab März fahren dann voraussichtlich auch die neuen Züge, die für Hattinger Bahnstationen ca. 20cm zu tief sind, sodass mobilitätseingeschränkte Personen mit erheblichen Schwierigkeiten rechnen müssen. Aber laut VRR soll es bis spätestens ca. 2030 soweit sein, dass alle Bahnsteige auf 76cm abgesenkt sein werden. Hier ist als Fahrgast nun Ausdauer und Geduld gefragt. Ein weiteres Problem ist dass in Essen-Steele in beide Richtungen die Zugabstände werktags nur maximal 5min. betragen. Ungünstig für die S3 da jewails 5min. vor Abfahrt der S3 nach Hattingen werktags zur Hauptverkehrszeit der RE14 in Essen-Steele endet und hier länger als theoretisch geplant i.d.R. wartet um hier alle Fahrgäste aussteigen zu lassen um in Essen-Steele Ost ins das Abstellgleis zu fahren. Hier reichen schon minimale Verspätungen aus um die S3 aus dem Takt zu werfen, vor allem, da die Wendezeit der S3 von 10min. auf 7min. gekürzt würde. Hier wäre dringend eine Wendezeit von 10-15min. erforderlich um eine Betriebsstäbilität sicherstellen zu können. Hier wäre es neben der S9 sicherlich an der Zeit ein weiteres " Stabilisierungskonzept" zu starten. Und im Rahmen der Umweltdebatte ist der 30min.-Takt eine Zumutung. Vor allem da ja mehr Fahrgäste den Nahverkehr zu attraktiven Taktzeiten nutzen sollen - eher ein Rückschritt in die ÖPNV-Steinzeit. Mit der Pünktlichkeitsproblematik, insbesondere für Arbeitnehmer eine Unzumutbarkeit. Vor allem da werktags alle S-Bahnen vor 5Uhr gestrichen worden sind. Bei der Bogestra sieht es nicht besser aus. Die Betriebszeiten wurden werktags in Hattingen vor 5Uhr gestrichen, samstags morgens je nach Linie der Betriebsbeginn um ca. 30min. nach hinten verschoben und sonntags um bis zu 30min. morgens und Abends auf 23Uhr gekürzt. Fragt sich wo hier die Verbesserung insbesondere für Arbeitnehmer sein soll die früh auf der Arbeit sein müssen. Der 15min.-Takt der 308 wird nach neuem Plan auch keine Attraktivitätssteierung bewirken, eher das Gegenteil. Hier muss man sich schon am Nachmittag am Bochumer Hbf in übervolle Bahnen zwängen um irgendwie nach Hattingen kommen zu können. Der SB37 im zeitweise im 30min.-Takt wäre eine Alternative, wenn dieser nicht so geplant wäre, dass dieser die ankommenden S-Bahnen und Regionalzüge aus Dortmund in Hauptverkehrszeit werktags um wenige Minuten verpasst. Hier stellt man sich doch die Frage, warum die Fahrpläne umgestellt wurden, da als Begründung der lokalen Nahverkehrsanbieter zu lesen war, dass der neue Takt nötig war um dem "nachfragegerechten" S-Bahn-Takt mit besseren Anschlüssen entgegenkommen zu können. Wohl eher eine Fehlplanung. Auch den 141 von Hattingen nach Welper Markt zu kürzen ist eine versteckte Sparmaßnahme, man streiche zwei Busse der Linie 141 und setze einen zusätzlichen 350er ein. Eine Angebotsreduzierung von einem Bus pro Stunde, sowie eine Reduzierung des Angebots bei der 308 von ca. 200 Personen die Stunde, da zwei Bahnen wegfallen. Einen Anreiz mit Hilfe der Taktreduzierung, verschlechterten Anschlüsse und Pünktlichkeiten ist dies nicht. In Zeiten des politischen Willens der ÖPNV-Angebotsstärkung müssen Betriebszeiten ausgeweitet und Angebote und Taktzeiten attraktiver werden. D.h. beim Großteil der Linien, isnbesondere für Arbeitnehmer werktstags Betriebsstart auf Hattinger Gebiet um 04.30Uhr, sowie samstags spätestens um 5Uhr und als Ausgleich eine längere Betriebszeit des NE4 am Sonntagmorgen. Mit dem aktuellen Fahrtangebot sichert man sich auf jeden Fall neue Autofahrer die zukünftig die "CO2-Steuer" mitfinanzieren, was eigendlich nicht im Sinne der politischen Erfindung ist im Rahmen der Umweltpolitik sein sollte. Nur wenn sinnvolle Angebote, kurze Taktzeiten und auch Frühverbindungen im Angebot sind, kann die Verkehrswende funktionieren. Im Sinne der Pendler die den ÖPNV nutzen wollen aber auf Grund des zusamengestrichenen Angebotes oder auch wegen der nicht zuverlässigen Pünktlichkeit, nicht nutzen können ist eine rasche Korrektur des Nahverkehrsplans für die Zukuft erforderlich. Nur so kann ein positver Beitrag zur Entlastung der Umwelt funktionieren.