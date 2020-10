Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 1207 bestätigte Corona-Fälle, von diesen gelten 915 als genesen. Die Zahl der Infektionen ist damit innerhalb der letzten 24 Stunden um 34 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 62,63 (Vortag 55,53). Damit gilt der Ennepe-Ruhr-Kreis weiterhin als Risikogebiet.



In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 16 Patienten mit Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Einer von ihnen wird intensivmedizinisch betreut und beatmet.

Die aktuell 276 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (2), Ennepetal (22), Gevelsberg (36), Hattingen (28), Herdecke (65), Schwelm (19), Sprockhövel (14), Wetter (31) und Witten (59).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (17), Ennepetal (61), Gevelsberg (91), Hattingen (187), Herdecke (79), Schwelm (98), Sprockhövel (59), Wetter (61) und Witten (262).

16 Menschen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sind an oder mit dem Corona-Virus verstorben. Sie stammen aus Ennepetal (3), Gevelsberg (4), Hattingen (2), Schwelm (2), Sprockhövel (1), Wetter (2) und Witten (2).

Für die bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 997 (Vortag 1028) Personen im Kreis.

Ausbruch in Seniorenheim



Zwei positive Fälle unter Mitarbeitern waren für das Gesundheitsamt bereits am 12. Oktober Anlass für umfangreichere Tests in zwei Wohnbereichen des Seniorenhauses Kirchende in Herdecke gewesen. Drei Tage später lagen 13 positive Testergebnisse vor.

Innerhalb des Heims sind drei Wohnbereiche betroffen. Um den Betrieb aufrecht erhalten zu können, wurden deren Bewohner in zwei Bereiche zusammengelegt. Diese sind baulich klar von den zwei coronafreien Bereichen getrennt, der Personaleinsatz wurde so umgeplant, dass Mitarbeiter ausschließlich in dem einen oder dem anderen Bereich im Einsatz sind.

Neben dem Seniorenheim in Herdecke beschäftigt Corana derzeit auch das Haus Curanum in Schwelm und das Altenheim Sankt Jakobus in Breckerfeld sowie das AWO Familienzentrum in Witten-Stockum und die St. Jacobus Kita in Breckerfeld.