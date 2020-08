Zweieinhalb Wochen vor den Kommunalwahlen 2020 wird von der Möglichkeit der Briefwahl in Hattingen ordentlich Gebrauch gemacht. Von den 45.220 Wahlberechtigten in Hattingen haben bereits 6.100 Briefwahl beantragt. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von gerundet 13,49 Prozent. „Die Briefwahl läuft wie erwartet sehr gut an“, sagt Wahlleiterin Barbara Vogelwiesche.

Im Vergleich zu den vergangenen Kommunalwahlen zeichnet sich bislang eine sehr hohe Briefwahlbeteiligung ab. Zum Vergleich: Bei den Kommunalwahlen 2014 hatten innerhalb von viereinhalb Wochen 7.100 Personen die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. „Das sind nur 1.000 Personen mehr als bei diesen Wahlen bereits nach etwas über einer Woche“, so Barbara Vogelwiesche.

Von den 6.100 Personen haben 1.000 ihre Kreuzchen im Briefwahlbüro in der Turnhalle am Parkplatz Roonstraße gemacht, 1.750 haben die Briefwahlunterlagen online beantragt, der größte Teil hat sie per Post angefordert. Im Briefwahlbüro kann montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr gewählt werden. Am Freitag, 11. September, öffnet das Briefwahlbüro von 8 bis 18 Uhr. Wer das Briefwahlbüro aufsucht, kann direkt vor Ort wählen oder die Unterlagen mit nach Hause nehmen und dann anschließend per Post versenden. Dazu muss die Wahlbenachrichtigung mitgebracht werden.

Unter www.hattingen.de gibt es Wahlsonderseiten mit Informationen rund um die Wahl. Dort besteht auch die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen online zu beantragen. Briefwahlanträge können aber auch schriftlich oder per Fax unter 02324/204 3209 gestellt werden. Dabei Geburtsdatum, Anschrift und gegebenenfalls abweichende Versandanschrift angeben. Telefonische Anträge sind nicht zulässig.

Wichtiger Hinweis:

Ein Einspruch gegen das Wählerverzeichnis ist nur noch bis Freitag, 28. August, möglich. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber wahlberechtigt ist, muss sich bis dahin im Wahlbüro unter Tel. 02324/204-3241 melden. Unstimmigkeiten können beispielsweise durch einen Umzug zustande kommen, wenn eine Anmeldung am neuen Wohnort noch nicht erfolgt ist.