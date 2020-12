Angehörige, die Menschen mit Demenz betreuen und pflegen, haben auch an Weihnachten und den ansonsten eher ruhigen Tagen "zwischen den Jahren" Sorgen und Nöte. Wer ein offenes Ohr oder Rat und Unterstützung in dieser Zeit sucht, kann sich an das Alzheimer-Telefon NRW unter der Rufnummer 0211/24086910 wenden.



Dieses neue Angebot besteht zu folgenden Zeiten: Am 24. und 25. Dezember von 12 bis 16 Uhr, am 26. Dezember von 13 bis 17 Uhr, am 27. Dezember von 10 bis 14 Uhr, vom 28. Dezember bis zum 1. Januar von 12 bis 16 Uhr.

Ab dem 11. Januar ist die Geschäftsstelle der Alzheimer Gesellschaft Hattingen-Sprockhövel, Oststraße 1, in Hattingen zu den gewohnten Zeiten wieder für Ratsuchende geöffnet.