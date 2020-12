Das Altstadtparkhaus an der Augustastraße in Hattingen wird momentan umfassend saniert.



Die ersten Arbeiten an Parkdeck 5 bis 9 wurden für dieses Jahr erfolgreich beendet; das Parkhaus kann genutzt werden. Ab dem 4. Januar beginnt die nächste Bauphase und das Parkhaus wird bis zur Fertigstellung, voraussichtlich im Juli, komplett gesperrt.