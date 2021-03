Die Bauarbeiten in der Kleinen Weilstraße in Hattingen sind in vollem Gange. Voraussichtlich bis Oktober dieses Jahres wird hier daran gearbeitet, die Innenstadt attraktiver zu machen.



Dass eine Baumaßnahme dieser Größenordnung mit Unannehmlichkeiten für die anliegenden Geschäfte und für die Besucher der Innenstadt verbunden ist, lässt sich nicht vermeiden. Um die Besucher auf notwendige Umwege hinzuweisen, hat die Stadt Hattingen gemeinsam mit Hattingen Marketing nun große Hinweisschilder angebracht. Auch Schilder, die auf Geschäfte hinweisen sind nun vorhanden. Alle Geschäfte sind nach wie vor erreichbar.

Die Baumaßnahme



Zur Baumaßnahme: Die Kanal- und Straßenbaumaßnahmen sind mit Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer verbunden. Die Zulieferung der Geschäfte aus Richtung der August-Bebel-Straße über die Zufahrt am Weiltorplatz ist während der Maßnahme nicht möglich. Auch Fußgänger müssen durch die Absperrung am Weiltor einen Umweg aufnehmen, um in die Innenstadt zu kommen.

Die zweispurige Fahrbahn der August-Bebel-Straße verläuft außerdem kurz nach der Einmündung zum Parkhaus des Reschop-Carrés für circa 50 Meter einspurig. Der rechte Fahrtstreifen ist gesperrt und wird als Baustellenein- und Ausfahrt genutzt. Die Fußgängerampel an der Einmündung zur verlängerten Bahnhofsstraße kann während der Baumaßnahmen ebenfalls nicht genutzt werden. Um die August-Bebel-Straße zu überqueren, müssen Fußgänger die Ampelanlage an der Reschop-Kreuzung oder an der Kreuzung der Augustastraße nutzen.