Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 5.618 bestätigte Corona-Fälle (Stand Montag, 21. Dezember), von diesen sind aktuell 1.144 infiziert, 4.370 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 73 gestiegen.



Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 215,97 (221,53).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 84 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 15 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 9 werden beatmet.

Die aktuell 1.144 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (8), Ennepetal (56), Gevelsberg (85), Hattingen (322), Herdecke (49), Schwelm (101), Sprockhövel (137), Wetter (61) und Witten (325).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (114), Ennepetal (407), Gevelsberg (534), Hattingen (740), Herdecke (395), Schwelm (411), Sprockhövel (272), Wetter (286) und Witten (1.211).

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 3.243 (Vortag 3.233) Personen im Kreis.

104 Menschen aus dem EN-Kreis verstorben



Vermelden muss die Kreisverwaltung drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Verstorben sind eine 84-jährige Hattingerin, eine 82-jährige Sprockhövelerin und eine 80-jährige Wittenerin. Die Sprockhövelerin war Bewohnerin des Seniorenheims Haus am Quell.

Die Zahl der mit oder an einer Corona-Infektion verstorbenen Menschen ist damit auf 104 gestiegen. Sie kommen aus Breckerfeld (4), Ennepetal (7), Gevelsberg (15), Hattingen (19), Herdecke (29), Schwelm (5), Sprockhövel (8), Wetter (4) und Witten (13).

Weitere Pflegeheime betroffen



Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind neben dem Haus am Quell in Sprockhövel weitere Pflegeheime von größeren Corona-Ausbrüche betroffen. Dies sind das Hans-Grünewald-Haus in Gevelsberg, St. Josef und St. Mauritius in Hattingen, das Seniorenhaus Witten-Stockum, das Lutherhaus Bommern und das Wittener Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser.

In den Kindertagesstätten im Ennepe-Ruhr-Kreis ermittelt das Gesundheitsamt derzeit im Zusammenhang mit 45 so genannten Indexfällen, 417 Kinder und 103 Beschäftigte sind in Quarantäne. Folge: Die betroffenen Einrichtungen sind ganz oder teilweise geschlossen.