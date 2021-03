Corona bedingt wird der Weltgebetstag der Frauen am 5. März anders gefeiert als üblich. In der Pfarrei St. Peter und Paul Hattingen wird zu Offenen Kirchen und persönlichem Gebet eingeladen, um sich gemeinsam mit den Bewohnerinnen des südpazifischen Inselstaates Vanuatu zu fragen "Worauf bauen wir?".



Katholikinnen und Protestantinnen aus Hattingen drehen derzeit einen Videoimpuls, der rechtzeitig auf dem Youtube-Kanal der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul zu finden sein wird. Außerdem sind die Kirchen der Pfarrei am 5. März zum persönlichen Gebet geöffnet: St. Peter und Paul in Hattingen-Mitte sowie St. Johann Baptist Blankenstein jeweils von 15 bis 17 Uhr, St. Mauritius Niederwenigern von 14 bis 17 Uhr. Es gibt Aufnahmen der Musik aus der Weltgebetstagsordnung und eine Ausstellung zur Lebenswirklichkeit der Frauen von Vanuatu. Für das persönliche Gebet sind von 15 bis 17 Uhr auch die katholische Kirche St. Joseph Welper sowie die die evangelischen Kirchen Bredenscheid/Sprockhövel, St. Georg, die Johanneskirche in der Südstadt und die evangelische Kirche in Winz-Baak geöffnet.

Frauengemeinschaft verteilt Weltgebetstagstüten



Auch die Gemeinden der Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter laden ein, sich zum Weltgebetstag mit den Bewohnerinnen von Vanuatu zu beschäftigen. In St. Januarius Niedersprockhövel arbeitet die katholische Frauengemeinschaft wie seit vielen Jahren mit Frauen der evangelischen Kirchengemeinde Sprockhövel-Bredenscheid zusammen und verteilt Weltgebetstagstüten mit dem Gottesdienstheft, einem Spendenaufruf und weiterem Material.

Gottesdienst-Video



Als dezentrales Angebot ist auf der Homepage www.weltgebetstag.de und auf YouTube das Video eines Gottesdienstes zum Weltgebetstag zu sehen, der am 5. März um 19 Uhr vom Fernsehsender Bibel TV ausgestrahlt wird. Für ein Land wie Vanuatu, in dem Überschwemmungen und Erdbeben ständige Begleiter sind, bitten die Organisatorinnen des Weltgebetstags um Spenden: Weltgebetstag der Frauen e.V., IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40.