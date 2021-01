Angesichts der Verlängerung des Teil-Lockdowns bis 31. Januar wird die katholische Pfarrei St. Peter und Paul Hattingen ihr Angebot von Online-Gottesdiensten fortführen.

Bis 31. Januar werden also keine Präsenzgottesdienste in den Kirchen der Pfarrei gefeiert. Aber an jedem Sonntag im Januar wird es jeweils ab 10 Uhr Eucharistiefeiern in digitaler Form geben. Der jeweils aktuelle Link, der zu diesen Gottesdiensten und Impulsen führt, wird rechtzeitig auf der Homepage der Pfarrei www.hattingen-katholisch.de veröffentlicht. Dort sind auch bisherige Onlinegottesdienste in einem Archiv zu finden.