Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat am heutigen Freitag (13. März) wegen der Verbreitung der Corona-Infektionen sämtliche Veranstaltungen in allen seinen Einrichtungen, zu denen auch das LWL-Industriemuseum Henrichshütte gehört, ab sofort bis zum 17. April abgesagt. Das betrifft Tagungen, Führungen, Messen oder Vorträge in allen 18 LWL-Museen, 27 LWL-Kliniken, 35 LWL-Förderschulen und anderen LWL-Einrichtungen. Ab Samstag (14. März) werden darüber hinaus sämtliche Museen des LWL bis zum 20. April (einschließlich) für Besucher geschlossen bleiben.

Aufgrund aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus, sagt der ADFC-EN, OrtsgruppeHattingen den „6. Hattinger Fahrradfrühling 2020“ ab.

Ein wesentlicher Teil des Hattinger Fahrradfrühlings sind Veranstaltungen wie das Internationale

Cycling Filmfestival und die Lesung zu einem Fahrradthema in der Stadtbibliothek. Diese

Veranstaltungen sind angesichts der derzeitigen Pandemie nicht sinnvoll und möglich.

Die Kreisverwaltung Ennepe-Ruhr wird die vom Infektionsschutzgesetz geforderte Belehrung, die Menschen benötigen, die mit Lebensmitteln umgehen, mindestens bis zum Beginn der Osterferien am Montag, 6. April, nicht mehr anbieten. Grund: Die dafür verantwortlichen Mitarbeiter des Fachbereiches Soziales und Gesundheit sind in das Abarbeiten der aktuellen Corona-Lage eingebunden.Betroffen sind die Veranstaltungen, die wöchentlich mittwochs im Schwelmer Kreishaus und donnerstags in der Wittener Nebenstelle der Kreisverwaltung stattfinden.

Zwischen Montag, 16. März, und Freitag, 17. April, wird es keine Schuleingangsuntersuchungen geben.

Ebenfalls abgesagt hat der Ennepe-Ruhr-Kreis seine Beteiligung am diesjährigen Girls- and Boys-Day sowie am Berufserkundungstag.

Zudem wird es bis zum Ende der Osterferien keine Ausbildungen, die für die Feuerwehren an der Kreisfeuerwehrzentrale und an externen Standorten geplant waren, geben. Auch der Betrieb der Atemschutzübungsstrecke in Gevelsberg wird eingestellt. Auf diese Weise will Kreisbrandmeister Rolf-Erich Rehm dazu beitragen, die Einsatzkräfte der Wehren vor einer möglichen Infektion mit Corona zu schützen.

Die für den kommenden Mittwoch angesetzte Jahreshauptversammlung vom Freibad-Förderverein Sprockhövel (FFS) wird nach den Worten des Vorsitzenden Marcel Beckers ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben.

Welche Veranstaltungen Hattingen und Sprockhövel abgesagt haben, dazu gibt es eine separate Berichterstattung!