Ein Jugendgottesdienst per Videokonferenz-Plattform, ein Segen per Youtube-Film und eine Sonntagsmesse per Livestream gehören in den kommenden Tagen zu den digitalen Angeboten der Pfarrei St. Peter und Paul Hattingen.



Der gemeinsam mit der KJG St. Peter und Paul organisierte Jugendgottesdienst am kommenden Sonntag, 31. Januar, wird ab 19 Uhr bei Discord stattfinden - mit einem Impuls, Musik, Gebet. Der Link https://discord.gg/dPsQwabzTK ist auch auf der Homepage der Pfarrei hattingen-katholisch.de zu finden.

Blasiussegen



So wie auch der Link zur Eucharistiefeier per Livestream aus der Kirche St. Peter und Paul am kommenden Sonntag, 31. Januar, ab 10 Uhr, und zum Blasiussegen. Dieser Segen kommt wegen des Lockdowns in diesem Jahr per Video zu den Menschen in Hattingen. Am Mittwoch, 3. Februar, ist er auf dem YoutubeKanal der Pfarrei zu finden. Im Film geht es um den Heiligen Blasius, die Legende und den Brauch, und die Zuschauer werden digital über ihren Bildschirm gesegnet.

In den drei Kirchen St. Peter und Paul Hattingen-Mitte, St. Mauritius Niederwenigern und St. Joseph Welpher warten außerdem zu diesem besonderen Tag Postkarten mit Segenssprüchen und eine kleine Überraschung auf die Menschen, die das Angebot der offenen Kirchen nutzen. Sie sind alle drei täglich von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr für das persönliche Gebet offen.