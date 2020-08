Gute Nachrichten für Wasserratten vor dem womöglich heißesten Wochenende des Jahres: Das Freibad in Welper nimmt mehr Badegäste auf. Die Stadt Hattingen weitet die Kapazitäten von 100 auf 130 Besucher aus.

„Bislang ist der Betrieb unter den bestehenden Bedingungen sehr gut gelaufen. Die sorgfältig ausgearbeiteten Hygienemaßnahmen haben sich bewährt und werden eingehalten. Nach den gesammelten Erfahrungen ist eine Ausweitung auf 130 Gäste möglich“, freut sich Bürgermeister Dirk Glaser. Wer sicher sein möchte, ob er einen Platz im Freibad bekommt, sollte seine Karten online buchen. Es ist aber auch ein Kontingent über den direkten Verkauf an der Kasse verfügbar.

Zwei-Schicht-Betrieb in Sprockhövel

Im Freibad an der Bleichwiese in Sprockhövel ist der Badebetrieb auf zwei Schichten mit jeweils 250 Badegästen aufgeteilt. Schicht 1 ist von 9 bis 14 Uhr (Ende der Wasserzeit: 13.30 Uhr), Schicht 2 von 14.30 bis 20 Uhr (Ende der Wasserzeit: 19.30 Uhr). Es können nur Tagestickets für Erwachsene (3 Euro) oder für Kinder und Jugendliche (2 Euro) erworben werden. Voranmeldungen sind nicht erforderlich, Badegäste erhalten bei Einlass einen Chip zur Kontrolle der Besucheranzahl. Dieser ist bei Verlassen des Bades wieder an der Freibadkasse zu hinterlegen. Im Freibad herrscht Mundschutzpflicht beim Bewegen auf dem Freibadgelände mit Ausnahme am Liegeplatz auf der Wiese, der Tribüne und der Wasserbecken. Duschen und Umkleiden können eingeschränkt genutzt werden, Garderobenschränke stehen nicht zur Verfügung.