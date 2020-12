Alle Dienststellen der Kreisverwaltung sind in diesem Jahr zwischen den Feiertagen für den Publikumsverkehr geschlossen. Der erste Öffnungstag im neuen Jahr ist am Montag, 4. Januar.



Bereits jetzt weist der Ennepe-Ruhr-Kreis daraufhin: Besuche aller Dienststellen der Kreisverwaltung werden aufgrund der Pandemielage auch 2021 bis auf Weiteres nur mit Termin möglich sein. Ohne Termin gibt es keinen Zugang zum Kreishaus sowie zu allen Nebenstellen.

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind erreichbar



Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes werden coronabedingt sowohl an den Feiertagen wie auch zwischen Weihnachten und Silvester im Einsatz sein. Unter pandemieteam@en-kreis.de sind sie erreichbar.

Eine Dienstbereitschaft für Notfälle hat das Jobcenter EN eingerichtet. Diese gilt in den Regionalstellen Witten, Hattingen und Schwelm von Montag, 28., bis Mittwoch, 30. Dezember, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Über Details informieren Aushänge vor Ort.

Wer zwischen den Feiertagen in anderen Notfällen auf eine Dienstleistung der Kreisverwaltung anwiesen sein sollte, erhält Hinweise zur Erreichbarkeit durch eine Bandansage. Diese ist unter der zentralen Telefonnummer des Kreises (02336/93 0) abrufbar.

Bereitschaftsdienst ist sichergestellt



Für ausgewählte Dienststellen - darunter das Umweltamt und das Veterinäramt - gelten Bereitschaftsdienste wie an normalen Wochenenden und Feiertagen. Ihre Erreichbarkeit ist über die Kreisleitstelle sichergestellt. Dort koordinieren die Beschäftigten selbstverständlich auch zur Jahreswende rund um die Uhr alle Einsätze der Feuerwehren und des Rettungsdienstes.