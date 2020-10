Der VER lässt Morgen, 14. Oktober, seine Busse in der Garage: Warnstreik. Das heißt, dass das Pünktlichkeitsversprechen und die Mobilitätsgarantie von Betriebsbeginn bis zum Betriebsende vom VER Morgen nicht eingelöst wird. Das gilt für das gesamte Gebiet des VER.

Eine Ausnahme: Fahrten, die durch Fremdunternehmer im Auftrag der VER durchgeführt werden.

Die KundenCenter sind an diesem Tag ebenfalls geschlossen. Aus Sicherheitsgründen sind jedoch alle Betriebseinrichtungen bewacht.

Informationen erhalten Kund*innen am 14. Oktober unter der Service Telefon-Nummer 01806 50 40 30 (aus dem Festnetz 0,20 Euro/Anruf, dt. Handynetz max. 0,60 Euro /Anruf) sowie auf der Homepage unter www.ver-kehr.de.