Angesichts der laufenden Maßnahmen wegen steigender Corona-Fallzahlen machen die an der ökumenischen Aktion "100-Sekunden-Predigten" beteiligten Hattinger Katholiken und Protestanten erst einmal eine Pause. Die für 7. und 14. November geplanten Termine mit der mobilen Grünen Kanzel in der Innenstadt sind abgesagt.



"Eine Wiederholung des Formats soll es aber in Zukunft auf jeden Fall wieder geben", kündigt der Organisations-Kreis an. Bis dahin werden in den kommenden Wochen neue 100-Sekunden-Predigten aufgezeichnet und unter anderem auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei St. Peter und Paul zu finden sein.

Youtube-Kanal der Pfarrei St. Peter und Paul



Auf dem Kanal sind auch Videos der Predigten am Treidelbrunnen vom vergangenen Samstag zu finden. Dabei geht es zum Beispiel um die Frage "Mama, wie stellst du dir den Himmel vor?", die Erkenntnis "Wenn wir das Richtige, Gute und Schöne anschauen, wird es noch besser", die Aufforderung "Machen auch wir im November ein Licht in unserem Herzen an" und die Wirkung von "Kraft, Liebe und Besonnenheit".

"Du bist Mission"



Für die katholische Kirche in Hattingen sind die 100-Sekunden-Predigten, die Mitte Oktober begonnen hatten, Teil ihrer Veranstaltungsreihe unter dem Titel "Du bist Mission". Bis zum 15. November ist in den Kirchen St. Joseph, Welper, St. Mauritius, Niederwenigern, und St. Peter und Paul in Hattingen-Mitte die Ausstellung "Mission ist nicht nur für Profis - Du bist Mission" mit Bildern und Texten zu sehen.

Bei der begleitenden Predigtreihe in den Sonntagsmessen in diesen drei Kirchen sowie in Heilig Geist, Winz-Baak, heißt es am 8. November "Im Aufbruch" und am 15. November "Ohne Furcht vor Fehlern".