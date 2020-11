Die Pfarrei St. Peter und Paul Hattingen möchte ihren Gemeindemitgliedern die Anmeldung für die Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit erleichtern. Deshalb nutzt die Pfarrei ab Montag, 23. November, für die Dezember-Messfeiern ein Online-Ticketsystem.



Ab dem Starttag ist über das Portal Jesaja eine Online-Anmeldung zunächst für die Gottesdienste der Hattinger katholischen Kirchen am ersten Adventswochenende möglich. Wie bei der bisherigen Reservierung im Pfarrbüro per Anruf beginnt die Anmeldung immer am Montag vor dem betreffenden Wochenende.



Telefonische Anmeldung weiter möglich





Das Ticketsystem wird dann freigeschaltet, wenn auch das Anmelde-Telefon der Pfarrei besetzt ist, um niemanden zu benachteiligen. Die Möglichkeit zur telefonischen Reservierung besteht weiterhin von montags bis freitags, jeweils von 10 bis 12 Uhr, unter der Rufnummer 02324/591926.

Zum Jesaja-Portal geht es über den Link: www.hattingen-katholisch.de/tickets.html. Dort werden bei der ersten Anmeldung Name, Anschrift, Mailadresse und optional eine Telefonnummer abgefragt. Bei Buchungen für spätere Gottesdienste ist dies nicht mehr nötig. Für jeden Angehörigen des eigenen Haushalts muss auf der Bistums-Plattform jeweils ein Ticket für den jeweiligen Gottesdienst gebucht werden. Diese Karten müssen nicht ausgedruckt werden. In den Kirchen vor Ort werden Namenslisten vorliegen.