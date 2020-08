Teezeremonien, kulinarische Ausflüge in den Orient oder den Spanisch-Kurs online von zu Hause besuchen: Das sind nur einige der zahlreichen Angebote, mit denen die Volkshochschule Hattingen in das neue Herbst- und Wintersemester startet. Insgesamt 300 Veranstaltungen mit 6000 Unterrichtsstunden werden angeboten.

Die VHS möchte in den nächsten Monaten in einen Regelbetrieb zurückkehren, der sich auch immer an den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie orientiert. „Ich bin sehr dankbar über die geleistete Arbeit der VHS in diesen besonderen Zeiten. Mit viel Kreativität, Flexibilität und Spontanität wurde ein Programm auf die Beine gestellt, das nicht als selbstverständlich angesehen werden kann“, betont Bürgermeister Dirk Glaser.

Ob eine Exkursion in das japanische Viertel in Düsseldorf, eine Farb- und Stilberatung oder das Erkunden des Gethmannschen Gartens für Menschen mit Handicap: Viele Veranstaltungen, die in den letzten Monaten aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen mussten, können wieder angeboten werden. Highlights für dieses Semester sind unter anderem ein Selbstverteidigungskurs für Senioren, der besondere fotografische Blick durch eine Glaskugel oder auch ein Online-Seminar zum Thema Bakterien und Viren im Alltag.

„In den letzten Monaten konnten wir vereinzelt Kurse unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen anbieten und erste Erfahrungen mit der neuen Situation sammeln, beispielsweise mit Online-Kursen. Alles was funktionieren wird, werden wir auch umsetzen“, erklärt VHS-Leiterin Petra Kamburg.

Online-Programm als Alternative

Mitte März musste die VHS den Kursbetrieb komplett einstellen. Kurzerhand wurde ein alternatives, eingeschränktes Programm auf die Beine gestellt, das Anfang April online ging. Mit der vhs.cloud wurden klassische Sprachkurse erfolgreich getestet. So werden auch im Herbst- und Wintersemester einige Sprachkurse online angeboten. „Die Pandemie wird uns noch einige Zeit begleiten, und wir müssen Alternativen finden, die Bürger auch weiterhin zu erreichen. Mit dem Online-Angebot machen wir wichtige Schritte in Richtung Digitalisierung, die wir auch nach der Pandemie nutzen können“, betont Petra Kamburg.

Um einen Regelbetrieb ermöglichen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Eine begrenzte Teilnehmerzahl, Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen müssen bei der Organisation der Veranstaltungen immer beachtet werden. „Viele Kurse werden so schneller ausgebucht sein, aber wenn wir alle aufeinander Rücksicht nehmen, können wir gemeinsam sicher lernen. Wir behalten uns aber vor, die Programmplanung abhängig von den jeweils geltenden Bestimmungen und der Situation zu Semesterbeginn nach Bedarf anzupassen“, so Petra Kamburg.

Anmeldungen ab 22. August

Anmeldungen für die VHS-Kurse sind ab Samstag, 22. August, ab 10 Uhr unter vhs.hattingen.de oder Tel. 02324/204-3510, -3511, -3512, -3513 möglich. Außerdem können die Anmeldekarten, die jedem Programmheft beiliegen, ausgefüllt in den Briefkasten der VHS, Marktplatz 4, eingeworfen werden. Eine persönliche Anmeldung ist nicht möglich. Lediglich Interessierte für den Kursbereich „Deutsch als Fremdsprache (DaF)“ können in die VHS kommen. Außerdem sind VHS-Mitarbeiter am Samstag, 15. August, von 10 bis 12 Uhr mit einem Info-Stand im Reshop-Carré vertreten.