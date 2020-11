Rita Nachtigall verstärkt seit dem 1. November das Team des Stadtumbaus Welper. Sie übernimmt das bisher von Vera Moneke koordinierte Projekt "Altengerechtes Quartier".



Grundlage ihrer Arbeit wird zum einen die Konzeption und Umsetzung neuer Ideen sein, zum anderen sollen aber auch bereits bestehende Angebote und Projekte in Welper ausgebaut oder umstrukturiert werden.

Lebensumfeld von Senioren verbessern



Ziel ist es, die Lebensumwelt der älteren Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, um ein möglichst langes Leben in der eigenen Häuslichkeit aufrechterhalten zu können. Gerne können interessierte Bürgerinnen und Bürger Rita Nachtigall kontaktieren, auch um gemeinsame Pläne und Ideen auszuarbeiten.

Aufgrund der derzeitigen Situation können keine persönlichen Termine angeboten werden, Rita Nachtigall ist aber zu den Sprechzeiten telefonisch erreichbar unter Tel. 0151 / 62 87 54 33 oder per E-Mail an aq@stadtumbau-welper.de. Sprechzeiten sind mittwochs von 13 bis 16 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 Uhr.