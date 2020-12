Da der Hattinger Bürgerbus den Verkehr einstellen musste, bietet die Stadtverwaltung eine Alternative an.



"Der Bürgerbus wird überwiegend von älteren Menschen genutzt, die in Gebieten wohnen, die nicht oder nicht gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden sind. Diesen Menschen, die meist alleinstehend sind und manchmal auch keine finanziellen Möglichkeiten haben auf Alternativen zurückzugreifen, möchten wir in dieser schwierigen Zeit helfen", so Bürgermeister Dirk Glaser.

Fahrten zum Arzt und zum Einkaufen



Das Angebot gilt zunächst bis zum 8. Januar für Fahrten zum Arzt und zum Einkaufen innerhalb des Stadtgebiets. Es werden pauschal 5 Euro an das Taxiunternehmen gezahlt. Die restlichen Kosten übernimmt die Stadt.

Folgende Taxiunternehmen können in Anspruch genommen werden: Taxi Schiwy, Tel. 02324/23344; Funkmietwagen, Tel. 0174/1915112 oder Tel. 02324/5973320; Taxi Marija, Tel. 02324/682069 oder Tel. 0151/20771814.