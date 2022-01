HATTINGEN. Am Donnerstag, 20. Januar, Freitag, 21. Januar und Samstag, 22. Januar ist der Umweltbrummi in Hattingen unterwegs und macht an verschiedenen Sammelpunkten Halt. Dort können dann kostenlos Problemabfälle wie zum Beispiel Farb- und Lackreste, Lösungsmittel, Säuren, Pflanzenschutzmittel, Batterien, Spraydosen, Leuchtstoffröhren, Energieleuchten, Chemikalienreste und vieles mehr abgegeben werden.

Die Standorte werden vom Umweltbrummi wie folgt abgefahren:



Donnerstag, 20. Januar:

9 bis 10.30 Uhr: Stöckerstraße, Parkplatz Ascherfeld

11 bis 12.30 Uhr: Hackstückstraße, Parkplatz gegenüber Haus Theresia

13 bis14.30 Uhr: Am Hagen, Parkplatz Albertweg

15.15 bis 16.30 Uhr: Munscheidstraße, Parkplatz Schwimmbad

Freitag, 21. Januar:

9 bis 10.30 Uh: Marxstraße, Parkplatz Sportplatz

11 bis 12.30 Uhr: Engelbertstraße

13 bis 14.30 Uhr: Roonstraße, Parkplatz

15 bis 16.30 Uhr: Wildhagen Parkplatz

Samstag, 22. Januar:

9 bis 14 Uhr: Parkplatz Gemeinschaftsgrundschule Nikolaus Groß, Rüggenweg 11

Wer Problemabfälle außerhalb der Termine des Umweltbrummis abgeben möchte, kann das kostenlos auf der Umladeanlage Witten, Bebbelsdorf 73. tun. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16.30 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr. Der Recyclinghof in Hattingen nimmt keine Schadstoffe an.