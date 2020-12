Nach aktuellen Beratungen in der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul ist die Zahl der zugelassenen Besucher bei den Weihnachtsgottesdiensten noch einmal reduziert worden. Am Wochenende hatten Bund und Länder ihre verschärften Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Infektionen bekanntgegeben. Gottesdienste sind demnach weiter erlaubt, wenn die Mindestabstände gewahrt sind und Masken auch am Platz anbehalten werden. Gemeindegesang ist untersagt.



„Das, was das Land jetzt vorschreibt, haben wir damit schon seit vielen Monaten umgesetzt“, sagt der leitende Pfarrer der Hattinger Pfarrei, Andreas Lamm. „Bei allem, was wir tun, gilt unsere größte Sorge immer dem Wohl der Menschen. Und deshalb gehen wir nun für Weihnachten auf dieses reduzierte Konzept bei den Besucherzahlen.“

Keine Werktags-, Sonder- und Schulgottesdienste

Im Nachgang zu den Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene hatte der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck den Pfarreien und Gemeinden in seinem Bistum empfohlen, auf die Feier der werktäglichen Gottesdienste weitgehend zu verzichten. In der Pfarrei St. Peter und Paul finden ab sofort keine Werktags-, Sonder- und Schulgottesdienste mehr statt.

Wie immer in den vergangenen Monaten ist bei allen anderen Planungen klar: Alles gilt unter Vorbehalt.

Christmette als Livestream



Für alle Fälle ist zum Beispiel schon im Vorfeld eine Übertragung der Christmette als Livestream aus St. Peter und Paul am 24. Dezember um 22.30 Uhr geplant worden. Außerdem ist ein kompletter Weihnachts-Gottesdienst mit viel Musik verschiedener Sänger und Sängerinnen aus der Pfarrei als CD produziert worden beziehungsweise wird an den Feiertagen auf der Homepage der Pfarrei zu finden sein. Auch eine weihnachtliche Folge des Bibelerzähltheater für Kinder mit den plüschigen Moderatoren Peter und Paulchen wird als Video ins Netz gestellt.

"Weihnachten in der Tüte"



Viele fleißige Helfer bereiten im Moment „Weihnachten in der Tüte" vor. Ähnlich wie zu Ostern können Menschen aus der Pfarrei eine Tüte bekommen, gefüllt mit guten Dingen für Seele, Geist, Glauben und Genuss. Für alle Familien mit Kindern, für Alleinstehende und ältere Menschen, die Weihnachten aus unterschiedlichsten Gründen nicht an einem Gottesdienst teilnehmen möchten oder auch nicht können, gibt es das Weihnachtstütchen mit einem kleinen Weihnachtsgottesdienst/Impuls für daheim. Gestaffelt nach dem Alter der Kinder gibt es einmal einen kindgerechten Impuls für Vorschulkinder, für Kinder ab dem Grundschulalter und für Erwachsene. Je nach „Tüten-Art“ ist eine CD des WeihnachtsGottesdienstes mit den Liedern der Sänger und Sängerinnen aus der Pfarrei zum Mitfeiern enthalten. Diejenigen, die Musik auf Smartphone, Tablet oder Computer hören, finden den entsprechenden Link, wo dieser digitale Gottesdienst zu finden ist.

Anmeldungen

Ausgegeben werden die Tüten am 4. Advent, 20. Dezember, 15 Uhr, in St. Mauritius, St. Joseph und in St. Peter und Paul. Wer auch eine Tüte erhalten möchte, meldet sich per Mail über st.peter-undpaul.hattingen@bistum-essen.de im Pfarrbüro mit dem Stichwort „Weihnachtstüte“ und der Angabe, welche Form von Tüte er haben möchte und in welcher Kirche er diese abholen möchte. Die Anmeldung für die Tüte ist ebenfalls über die Online-Plattform Jesaja über https://hattingen-katholisch.de/tickets.html möglich, auf der auch die

Anmeldungen für die Weihnachtsgottesdienste aktuell laufen. Zusätzlich zur telefonischen Anmeldung unter der Rufnummer 02324 591926 am 14. und 15. Dezember von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr und sonst bis Freitag von 10 bis 12 Uhr.