Die Informations- und Veranstaltungsreihe "Elterntreffen" geht in die zweite Runde. Am Mittwoch, 10. März, von 19 bis 20.30 Uhr dreht sich die Online-Veranstaltung um das Thema Mobbing.



Die Nachricht zu bekommen, dass das eigene Kind von Mobbing betroffen ist oder vielleicht sogar dafür verantwortlich ist, kann eine große Herausforderung für Eltern sein. Um dieser gerecht zu werden, ist es wichtig zu wissen, was Mobbing ist, wie es funktioniert und wie Eltern erkennen können, ob das eigene Kind betroffen ist.

Organisiert wird die Themenreihe vom Hattinger Bündnis für Familie in Kooperation mit der vhs. Da die Veranstaltung Corona bedingt online stattfindet, müssen sich interessierte Eltern bei der vhs anmelden: telefonisch unter 02324/204-3511, -3512, -3513 oder per Mail an vhs@hattingen.de (Veranstaltungsnummer 1002E). Die Zugangsdaten werden zugeschickt. Die Teilnahme ist kostenlos.